Меры поддержки бизнеса в пандемию помогли сохранить 5,4 млн рабочих мест

Меры поддержки предпринимателей, принятые в разгар пандемии коронавируса, помогли удержать на рабочих местах более 5,4 млн людей, дать возможность бизнесу работать в сложное время, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Многие решения воплощались в жизнь через технологические сервисы и платформу Федеральной налоговой службы, напомнил глава правительства во время рабочей встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым.

"Прежде всего это главная, основная инициатива президента о выплатах президентских грантов в сумме: МРОТ умножить на численность людей", - напомнил Мишустин.

Программа "ФОТ 2.0" позволила в течение шести месяцев брать кредит под два процента с условием, что бизнес сохраняет численность сотрудников в размере 90 процентов и тогда может списать займ.