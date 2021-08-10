Михаил Мишустин утвердил концепцию развития водородной энергетики

"Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств, а также создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий", - отметил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.
Уже сейчас мировой спрос на водород оценивается в 116 миллионов тонн, подчеркивается в концепции. Но в основном ресурс используется в нефтепереработке и химической промышленности, которые самостоятельно обеспечивают свои потребности. Глобальный рынок водорода как энергоносителя отсутствует. С развитием низкоуглеродной повестки внимание к этому направлению будет расти.
Россия, считают в правительстве, обладает значительными конкурентными преимуществами для производства и экспорта водорода. Потенциальный объем поставок может составить 200 тысяч тонн к 2024 году, 2-12 миллионов тонн - к 2035-му, 15-50 миллионов - к 2050 году.
Внедрять планы в жизнь кабинет министров намерен в несколько этапов. "Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года, - рассказал Михаил Мишустин. - Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применения водородных энергоносителей на внутреннем рынке".
Концепцией установлено формирование как минимум трех производственных кластеров. Северо-Западный будет работать на экспорт в страны Европы и снижение углеродного следа продукции экспортно ориентированных производственных предприятий. Восточный кластер ориентируют на Азию, а Арктический - на создание низкоуглеродных систем энергоснабжения арктических территорий страны и экспорта водорода и энергетических смесей на его основе.
На следующих этапах - начиная с 2025 года - водородная отрасль страны должна совершить переход от первых коммерческих проектов до одного из крупнейших поставщиков водорода и водородных технологий на мировой рынок.
Кабмин разрабатывает программу по капремонту школ
Программа капитального ремонта школ правительством готовится по поручению президента. "Предстоит большая работа. Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели. Надо приводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы и развития школьников", - подчеркнул Михаил Мишустин на совещании.
Он заверил, что кабинет министров продолжит помогать регионам со строительством новых общеобразовательных учреждений. Так, в ходе поездки премьера на Северный Кавказ за содействием для завершения школы в селе Чермен обращался руководитель Северной Осетии. Глава правительства распорядился выделить 23,5 миллиона рублей. "Федеральные инвестиции позволят закончить все работы уже в этом году и быстрее ввести здание в эксплуатацию, чтобы оно как можно скорее открыло свои двери для учеников", - подчеркнул премьер. Министерство просвещения он попросил контролировать, как идет стройка.
Правительство предоставит Кемеровской области 300 миллионов рублей для завершения строительства в Междуреченске городской многопрофильной больницы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. "Чтобы жители могли получать медицинскую помощь в своем городе и в любой момент, когда требуется, а не ездить лечиться за десятки километров", - сказал он. С помощью федерального финансирования медучреждение должны открыть в следующем году. "Сроки завершения объекта неоднократно переносились. Допускать подобного больше нельзя, - указал Мишустин. - Прошу моих заместителей и профильные министерства взять под контроль срок сдачи этой больницы".
Кабардино-Балкария получит почти 125 миллионов рублей, чтобы привести в надлежащее состояние Республиканскую детскую клиническую больницу. В год ее посещают 15 тысяч пациентов. "Речь идет о здоровье детей. Они должны получать лечение в хорошо оснащенном медицинском учреждении, которое соответствует современным требованиям и нормам", - указал премьер-министр.