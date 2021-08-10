Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития водородной энергетики. Документ определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию в России новой отрасли. В ближайшие три с половиной года - это создание профильных кластеров и реализация пилотных проектов. В дальнейшем к 2050 году в России планируется создать отрасль водородной энергетики с ориентацией на экспорт и использование новых технологий в отечественной экономике. В зависимости от темпов спроса поставки водорода нашей страной на мировой рынок могут составить 15-50 миллионов тонн.

"Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств, а также создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий", - отметил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

Уже сейчас мировой спрос на водород оценивается в 116 миллионов тонн, подчеркивается в концепции. Но в основном ресурс используется в нефтепереработке и химической промышленности, которые самостоятельно обеспечивают свои потребности. Глобальный рынок водорода как энергоносителя отсутствует. С развитием низкоуглеродной повестки внимание к этому направлению будет расти.

Россия, считают в правительстве, обладает значительными конкурентными преимуществами для производства и экспорта водорода. Потенциальный объем поставок может составить 200 тысяч тонн к 2024 году, 2-12 миллионов тонн - к 2035-му, 15-50 миллионов - к 2050 году.

Внедрять планы в жизнь кабинет министров намерен в несколько этапов. "Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года, - рассказал Михаил Мишустин. - Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применения водородных энергоносителей на внутреннем рынке".

Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств

Концепцией установлено формирование как минимум трех производственных кластеров. Северо-Западный будет работать на экспорт в страны Европы и снижение углеродного следа продукции экспортно ориентированных производственных предприятий. Восточный кластер ориентируют на Азию, а Арктический - на создание низкоуглеродных систем энергоснабжения арктических территорий страны и экспорта водорода и энергетических смесей на его основе.

На следующих этапах - начиная с 2025 года - водородная отрасль страны должна совершить переход от первых коммерческих проектов до одного из крупнейших поставщиков водорода и водородных технологий на мировой рынок.

Тем временем

Кабмин разрабатывает программу по капремонту школ

Программа капитального ремонта школ правительством готовится по поручению президента. "Предстоит большая работа. Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели. Надо приводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы и развития школьников", - подчеркнул Михаил Мишустин на совещании.

Он заверил, что кабинет министров продолжит помогать регионам со строительством новых общеобразовательных учреждений. Так, в ходе поездки премьера на Северный Кавказ за содействием для завершения школы в селе Чермен обращался руководитель Северной Осетии. Глава правительства распорядился выделить 23,5 миллиона рублей. "Федеральные инвестиции позволят закончить все работы уже в этом году и быстрее ввести здание в эксплуатацию, чтобы оно как можно скорее открыло свои двери для учеников", - подчеркнул премьер. Министерство просвещения он попросил контролировать, как идет стройка.

Между тем

Правительство предоставит Кемеровской области 300 миллионов рублей для завершения строительства в Междуреченске городской многопрофильной больницы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. "Чтобы жители могли получать медицинскую помощь в своем городе и в любой момент, когда требуется, а не ездить лечиться за десятки километров", - сказал он. С помощью федерального финансирования медучреждение должны открыть в следующем году. "Сроки завершения объекта неоднократно переносились. Допускать подобного больше нельзя, - указал Мишустин. - Прошу моих заместителей и профильные министерства взять под контроль срок сдачи этой больницы".

Кабардино-Балкария получит почти 125 миллионов рублей, чтобы привести в надлежащее состояние Республиканскую детскую клиническую больницу. В год ее посещают 15 тысяч пациентов. "Речь идет о здоровье детей. Они должны получать лечение в хорошо оснащенном медицинском учреждении, которое соответствует современным требованиям и нормам", - указал премьер-министр.