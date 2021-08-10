Минобороны к концу года получит 20 танков "Армата"

До конца года армия должна получить 20 новейших танков Т-14 "Армата". Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.

По его словам, также в текущем году российские Вооруженные силы должны получить 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".

Он отметил, что армии передадут 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов. Кроме того, в войска досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".