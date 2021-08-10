Минпросвещения поставило задачу трудоустраивать 85-90% выпускников колледжей

Трудоустройство 85-90 процентов выпускников колледжей - достичь такого показателя планирует Министерство просвещения РФ. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр уточнил, что сегодня эта цифра составляет порядка 65-70%, что, по его мнению, недостаточно.

"Часть студентов идут в вузы, их немного, порядка 15%, но мы ставим задачу довести процент трудоустройства по специальности до 85-90%", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Кравцова, молодой человек должен быть уверен, что, получив специальность, он найдет работу, будет востребован там, где проживает, будь то город или село. "Это важная задача, социальная задача, которая позволит дать мощный импульс в развитии экономики", - подчеркнул он.