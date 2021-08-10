Минск: Система защиты границы соответствует требованиям дня

Белорусские пограничники и другие структуры силового блока способны выполнить стоящие перед ними задачи, констатировал во вторник госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Подводя предварительные итоги второго этапа комплексного учения с участием военнослужащих Западного оперативного командования на Гожском полигоне, расположенном в двадцати километрах от Гродно, он выразил удовлетворение ходом учений и качеством обучения личного состава, добавив, что планы по совершенствованию инфраструктуры рубежей страны выполняются.

Система защиты границы, подчеркнул госсекретарь, слова которого приводит БЕЛТА, полностью соответствует требованиям сегодняшнего дня, высказав при этом сожаление по поводу провокационных действий, которые все чаще происходят на литовской границе. "Мы видим, как относятся коллеги к мигрантам. Видим, что творится и на польском участке границы, где коллеги тоже пытаются подражать манерам своих литовских партнеров". В качестве примера Вольфович сослался на оперативную информацию, согласно которой литовские пограничники вынесли на границу беременную женщину, бросили ее и демонстративно ушли.

О каких демократических ценностях и проявлениях гуманности можно говорить, с возмущением задал вопрос госсекретарь. Конечно, уточнил он, "белорусские пограничники не бросили человека умирать. Медицинская помощь была оперативно оказана. Иначе и быть не могло. Это просто вне морали белорусского человека".

Напомнил госсекретарь и о позиции президента, которую он высказал накануне на встрече с общественностью и экспертным сообществом. Лукашенко, обращаясь к западным оппонентам, предостерег от конфронтации, предложив искать пути решения, "пока мы не перешли красную черту". Белорусы, подчеркнул лидер страны, очень хорошо относятся и к литовцам, и к латвийцам, и к полякам. А вот нагнетание обстановки "ни к чему хорошему не приведет. Пограничники будут защищать наши рубежи и не впускать никого на территорию страны", - заверил Лукашенко.

Как уже сообщалось, Гродненская пограничная группа 3-12 августа проводит комплексное оперативно-тактическое учение. Ее основная цель - совершенствование боевой и мобилизационной готовности пограничной группы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа пограничной службы руководить штатными и приданными подразделениями в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности.

На заключительном, третьем этапе учения, сообщает агентство, будут отрабатываться вопросы организации и проведения режимных мероприятий на приграничной территории.