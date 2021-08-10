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10.08.2021 21:00
Рубрика: Экономика

Минтай сильно подешевел, но россияне все равно его не покупают

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Оптовые цены на минтая стремительно падают - рыбакам срочно надо освобождать холодильники под богатую лососевую путину. Пока они почти полные, ведь раньше рыба уходила в Китай. Но даже дешевый минтай россияне не спешат покупать.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

По данным Росрыболовства, в опте цены которую неделю снижаются почти на всю рыбу. Так, только со 2 по 8 августа в Дальневосточном регионе стоимость горбуши снизилась на 19,5%, до 165 рублей за кг. А минтай подешевел на 4,1% - до 70 рублей за кг. В центральных регионах в ожидании поставок партий рыбы с путины 2021 года цены на горбушу упали на 14%, до 250 рублей за кг. Минтай в опте стоит 90 рублей.

Фото: iStock
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Основной потребитель российского минтая - Китай - фактически закрыт для поставок с конца прошлого года. И нераспроданная рыба скопилась в холодильниках Дальнего Востока, говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. А поскольку сейчас идет лососевая путина, рыбакам проще отдать дешевле недорогой минтай и загрузить холодильники маржинальными лососевыми.

Резкое снижение цен на минтая у производителей обязательно отразится и на рознице, считают эксперты. "Оснований для роста цен на минтая до конца года мы не видим. Напротив, мы ожидаем снижение полочных цен не менее чем на 10%, в том числе за счет субсидирования железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока", - говорит председатель Рыбного союза Александр Панин. Сейчас цены на мороженого минтая в магазинах колеблются в пределах 125-140 рублей за кг.

Напомним, постановление правительства о субсидировании перевозок вышло в конце июля. Кабмин поставил задачу перевезти в центр России около 100 тысяч тонн минтая. "Если задача будет выполнена, то этот минтай никто уже не отправит на экспорт. Но мощностей и условий для быстрой переработки и реализации такого объема рыбы в ЦФО нет, соответственно условно избыточный объем будет давить на понижение цены в перспективе трех-шести месяцев", - пояснил Панин.

Можно рассчитывать и на снижение цен на горбушу - рыбы в этом сезоне много

Впрочем, даже по сниженной цене и без того дешевый минтай россияне не стали покупать больше. Александр Фомин говорит, что потребителям проще купить тушку курицы, которая стоит не сильно дороже. А непопулярный минтай будет привлекательным для "привередливых" россиян, разве что если будет раза в два дешевле, чем сейчас.

По словам Панина, россиянам можно рассчитывать и на дальнейшее снижение цен на горбушу - с 240-260 рублей до 150 рублей за кг. "Рыбы очень много. Возможно, что в этом году мы зафиксируем рекорд по объему вылова. Сейчас мы видим высокие спекулятивные цены, но они упадут в течение ближайшего квартала, и упадут существенно", - считает эксперт.

По данным Росрыболовства, по состоянию на начало августа общий вылов превысил 318 тысяч тонн, что практически на уровне аналогичного 2019 года и в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Росрыболовство Цены на продукты

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