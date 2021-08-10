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10.08.2021 21:30
Рубрика: Власть

Мишустин обсудил поступления в бюджет и налоговые вычеты для граждан

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Федеральная налоговая служба рассчитывает по итогам года на поступление 25,5 триллиона рублей налоговых сборов. "Что больше, чем в прошлый год, на 4,5 триллиона рублей", - заявил глава ФНС Даниил Егоров.
Поступления налогов в бюджет по итогам I полугодия выросли на 29%, доложил Даниил Егоров на встрече с Михаилом Мишустиным. Фото: РИА Новости Поступления налогов в бюджет по итогам I полугодия выросли на 29%, доложил Даниил Егоров на встрече с Михаилом Мишустиным. Фото: РИА Новости
Поступления налогов в бюджет по итогам I полугодия выросли на 29%, доложил Даниил Егоров на встрече с Михаилом Мишустиным. Фото: РИА Новости

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин принял руководителя налогового ведомства с докладом о результатах работы в первом полугодии. "Сейчас полным ходом идет бюджетный цикл, фактически формируется бюджет на трехлетку и лимиты бюджетных обязательств на следующий год", - напомнил глава кабмина. Федеральная налоговая служба - это крупнейший администратор доходов, подчеркнул он. ФНС обеспечивает 70 процентов доходов федерального бюджета и около 80 процентов доходов всей бюджетной системы страны. "Это большая ответственность, и от качества и эффективности того, как сработает служба, зависят в том числе все социальные и прочие выплаты государства, которые гарантируются гражданам РФ", - заявил Мишустин.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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После ограничений прошлого года сейчас в экономике наблюдается серьезный рост, что не могло не сказаться на налоговых поступлениях. "Мы наблюдаем рост консолидированного бюджета более чем на 29 процентов, и если говорить об общей сумме, то в этом году за полугодие поступление составляет 12,816 триллиона рублей. Если говорить чисто о росте, то это 2,9 триллиона рублей", - сообщил Даниил Егоров. Даже в сравнении с 2019 годом, который был для экономики намного лучше, все равно фиксируется рост сборов на 15 процентов - на 1,678 триллиона.

- А если инфляцию убрать? - уточнил премьер-министр.

- Если инфляцию убрать, то у нас получается рост 14 процентов, - ответил глава ФНС.

Основным фактором Егоров считает восстановление экономики. Его влияние оценивается в 70 процентов. На 20 процентов повлияли законодательные аспекты, включая изменение ставок акцизов, поступления по налогам, по которым были предоставлены отсрочки в предыдущем году, и изменение ставки НДФЛ для сверхдоходов. "По ставке НДФЛ уже собрано более 29 миллиардов рублей, и в целом мы по году рассчитываем выйти на 70 миллиардов рублей", - подчеркнул руководитель налоговой службы. Эти средства пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями.

Все налоговые вычеты должны предоставляться гражданам автоматически

Через технологические сервисы и платформу ФНС правительство в период пандемии коронавируса реализовывало многие меры поддержки бизнеса. "Прежде всего это главная, основная инициатива президента о выплатах президентских грантов в сумме: МРОТ умножить на численность людей", - напомнил Михаил Мишустин. Программа "ФОТ 2.0" позволила в течение шести месяцев брать кредит под 2 процента с условием, что бизнес сохраняет численность сотрудников в размере 90 процентов и тогда может списать заем. "Это позволило более чем 5,4 миллиона людей удержать на работе, дать возможность бизнесу в сложное, тяжелое время не разрушиться, а работать", - отметил премьер-министр.

Быстрой, качественной и без дополнительных бумажек для бизнеса налоговая служба старается сделать платформу для выплат (в размере МРОТ на численность сотрудников) тем компаниям, которые пострадают в случае локдаунов, вводимых регионами по поручениям санитарных врачей. "Мы уже очень плотно работаем с министерством экономического развития, определяем контуры системы и готовимся к тому, чтобы выплаты проходили в таком же режиме, как это происходило в том году", - рассказал Даниил Егоров.

Из уже реализованных проектов руководитель налоговой службы выделил систему автоматических налоговых вычетов гражданам. Он напомнил о принятом законе, установившем, что имущественные и инвестиционные вычеты осуществляются в проактивном режиме - для этого достаточно выбрать счет, куда должны поступить деньги. "Эта система запущена. Уже более девяти тысяч вычетов гражданам предоставлено, и мы будем наращивать, естественно, линейку банков - потому что это обмен с банками, - подключенных к этой системе", - сообщил глава ведомства. Таким образом, подчеркнул он, люди без дополнительных сложностей со сбором и предоставлением документов смогут получать вычеты.

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