На Госуслугах открыли специальный сервис для инвалидов

Мы уже расставались со старым другом, который много лет, как он говорит, живет в коляске. По привычке он покатил за мной к двери провожать. Как всегда, спрашиваю: "Ну что, дружище, чем помочь? Может, куда-то съездить надо?"

Обычно он, смущаясь, называл пару адресов, куда мы затем ездили по его инвалидным проблемам. Но на это раз он рассмеялся:

- А разве ты не знаешь?

- Чего не знаю? - растерявшись, переспрашиваю.

- Так теперь на портале госуслуг для таких, как я, открыли сервис. Удобно, не выходя из дома, решаю свои проблемы. Так что лучше почаще заезжай...

И действительно, на официальном сайте Минцифры России узнаю, что министерство совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования запустили новый социальный сервис. По словам замглавы Минцифры России Дмитрия Огуряева, это сделано в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" при реализации суперсервиса "Онлайн-помощь при инвалидности".

"Приведу только две цифры, - сказал он. - Ежегодно для получения технических средств реабилитации обращаются порядка 1,5 миллиона человек. Почти три миллиона в прошлом году лично подали заявление на прохождение медико-социальной экспертизы. Эти цифры говорят сами за себя. Поэтому мы постоянно работаем над переводом услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид. Благодаря чему людям с ограниченными возможностями и их семьям станет проще не только оформить инвалидность или получать необходимые документы, не выходя из дома, но и получить технические средства и услуги для реабилитации".

Прчитав все это, захожу на портал госуслуг. Щелкаю мышкой... И узнаю: тут теперь можно подать заявление, чтобы получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации. А также компенсировать такие расходы. Получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод. Получить собаку-проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание.

Планируется даже назначение пенсии по инвалидности сделать автоматическим. А средства реабилитации получать по электронному сертификату

Вернуть затраты на проезд к месту нахождения организации, где получают техсредства реабилитации. Кстати, уже в сентябре, как заявил замглавы Минтруда России Алексей Скляр, планируется, что их можно будет получать, используя электронный сертификат. При оформлении заявления достаточно выбрать соответствующую опцию.

И это не все. Можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы или обжаловать ее решение, внести изменения в индивидуальную программу реабилитации. Заказать справки об инвалидности при изменении персональных данных, ее дубликат.

По словам разработчиков "Онлайн-помощи при инвалидности", в дальнейшем хотят сделать автоматической даже процедуру назначения пенсии по инвалидности. На вопрос "РГ", создаются ли в регионах сервисы онлайн-помощи для людей с инвалидностью, замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев утвердительно заявил, что они активно развиваются. И привел в пример Московскую область, где только за последний год было оцифровано и оптимизировано десять онлайн-услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Спроси виртуального эксперта

Наш разговор с министром госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максимом Рымаром начался с вопроса, насколько цифровые сервисы востребованы жителями региона.

На что он тоже привел несколько цифр. В Подмосковье в электронном виде предоставляется 205 услуг. В этом году запланированы оптимизация и перевод в "цифру" еще более чем 100 услуг. А количество пользователей, зарегистрированных на региональном портале, достигло семи миллионов человек, то есть цифры, близкой к численности населения Московской области.

Тогда, Максим Александрович, скажите, могут ли жители, имеющие инвалидность, получать компенсацию расходов по ЖКУ, не выходя из дома?

Максим Рымар: Эта услуга для них полностью переведена в электронный вид. Достаточно приложить к заявлению на портале скан паспорта и квитанцию, подтверждающую оплату.

Результат услуги заявитель получит в течение восьми рабочих дней в личном кабинете. Деньги зачисляют на банковский счет, выплачивают через организации почтовой связи или другими способами.

Судя по обращениям редакцию, получить инвалиду техсредства реабилитации - сплошные мучения. Сняли вы эту проблему?

Максим Рымар: Эта услуга переведена в онлайн-режим. Теперь, чтобы получить средства для облегчения повседневной жизни людей с инвалидностью (очки для коррекции зрения, "коммуникатор Морзе", глюкометр с речевым выходом, медицинскую кровать и другие), не надо лично ходить по ведомствам.

С этого года мы заменили бумажный сертификат выплатой. Ее можно оформить на региональном портале госуслуг. Это не только значительно упрощает подачу документов, но и дает льготнику возможность приобрести техническое средство реабилитации на свое усмотрение. Размер выплаты составляет от 1,2 до 30 тысяч рублей.

Многим инвалидам автомобиль нужен по медицинским показаниям. Они по-прежнему в хлопотах, чтобы вернуть стоимость полиса ОСАГО?

Максим Рымар: С этого года компенсацию стоимости ОСАГО тоже можно оформить на портале госуслуг, после чего обратиться в удобный МФЦ для сверки документов. После сверки результат оказания услуги придет в личный кабинет.

Так же просто у вас оформить и проезд к месту лечения и обратно?

Максим Рымар: Конечно. Для бесплатного проезда к месту лечения и обратно для льготных категорий граждан не требуется предоставлять справку об инвалидности.

Этот документ запрашивается посредством межведомственного электронного взаимодействия. А для получения талона на бесплатный проезд заявителю не нужно посещать МФЦ и ведомство. Достаточно предоставить паспорт при оформлении проездного билета на сайте или в кассах РЖД. Этой услугой могут воспользоваться и те, кто сопровождает детей-инвалидов и инвалидов I группы.

Об инвалидах боевых действий стали меньше вспоминать...

Максим Рымар: Не соглашусь. Военнослужащим, получившим военные травмы во время службы, а также инвалидам боевых действий обивать пороги ведомств тоже теперь нет необходимости.

Они могут подать заявление на ежемесячную компенсацию в электронном виде и после этого обратиться в удобный МФЦ для сверки документов. Решение о компенсации придет в личный кабинет заявителя.

Аналогичный механизм работает и для ежегодной компенсации. Она доступна для инвалидов боевых действий I группы. Размер ее составляет 100 тысяч рублей. Решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет на региональном портале в течение десяти рабочих дней.

Я уже сам начинаю путаться в мерах соцподдержки. Их так много. А как быть людям неискушенным? В Тульской области, например, учат инвалидов разбираться в онлайн-реальности, проводят обучение. Как вы это решаете?

Максим Рымар: У нас специально для этого придумана экспертная онлайн-система, которая информирует жителей о положенных мерах соцподдержки.

Так называемый "виртуальный эксперт" предлагает заявителю ответить на ряд вопросов: о трудовой деятельности, месте проживания, наличии инвалидности, наличии детей и так далее. Затем в зависимости от жизненной ситуации для пользователя автоматически формируется перечень мер соцподдержки, на которые он может рассчитывать. В справке также указывают ведомства, их предоставляющие, и сроки оказания. Так что заходите на наш портал и все узнаете.