Найдена актриса на роль Мортиши в новой "Семейке Аддамс" Бёртона

Очередное назначение в шоу "Уэнсдэй" (Wednesday), сериале-спин-оффе "Семейки Аддамс", посвященный повзрослевшей любительнице готических забав - найдена актриса на роль Мортиши, матери семейства.

Ранее, напомним, Netflix определился с папой, Гомесом Аддамсом, - его сыграет Луис Гузман. Теперь же, передает Variety, есть конкретика и по мамаше - это Кэтрин Зета-Джонс.

В первом сезоне, который срежиссирует Тим Бёртон, к нашему нескончаемому ликованию, - восемь эпизодов.

По сюжету Уэнсдей, к тому моменту сделавшаяся студенткой академии Nevermore, обнаруживает у себя сверхспособности, учится их контролировать и параллельно расследует вереницу загадочных убийств в городке, где находится академия. Далее приблизившись к разгадке давней, четвертьвековой тайны своей экстравагантной семьи.

Премьеру Wednesday ждем в феврале 2022-го.