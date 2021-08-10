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Найдена актриса на роль Мортиши в новой "Семейке Аддамс" Бёртона

Новости
    10.08.2021, 11:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередное назначение в шоу "Уэнсдэй" (Wednesday), сериале-спин-оффе "Семейки Аддамс", посвященный повзрослевшей любительнице готических забав - найдена актриса на роль Мортиши, матери семейства.

Фото: Предоставлено UPI
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Ранее, напомним, Netflix определился с папой, Гомесом Аддамсом, - его сыграет Луис Гузман. Теперь же, передает Variety, есть конкретика и по мамаше - это Кэтрин Зета-Джонс.

В первом сезоне, который срежиссирует Тим Бёртон, к нашему нескончаемому ликованию, - восемь эпизодов.

По сюжету Уэнсдей, к тому моменту сделавшаяся студенткой академии Nevermore, обнаруживает у себя сверхспособности, учится их контролировать и параллельно расследует вереницу загадочных убийств в городке, где находится академия. Далее приблизившись к разгадке давней, четвертьвековой тайны своей экстравагантной семьи.

Премьеру Wednesday ждем в феврале 2022-го.

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