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Найден актер на роль Гомеса в новой "Семейке Аддамс" Тима Бёртона

Новости
    07.08.2021, 17:23
Текст:   Олег Усков

В новой "Семейке Аддамс" Гомеса главу готического семейства сыграет 64-летний актер пуэрториканского происхождения Луис Гусман ("Нарко", "Предприятие "Божий дар"). Об этом пишет Variety.

Фото: kinopoisk.ru
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На первый взгляд, данный каст может показаться несколько спорным, конечно. Но с другой-то стороны, если знать, что сериал "Уэнсдэй" (Wednesday) сосредоточится на повзрослевшей титульной героине, став спин-оффом истории, окажется: красавчик Гомес явно мог постареть и подурнеть за годы странного образа жизни и интенсивного курения.

Как уточнено, у Гусмана эпизодическая роль. Уэнсдэй сыграет Дженна Ортега.

Бёртон займется режиссурой всех эпизодов лично и выступит исполнительным продюсером.

Фото: youtube.com/ Adult Swim
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Проект готовится для Netflix. В стартовом сезоне ожидаются восемь эпизодов. Даты премьеры пока нет.

В основе всего и вся там - одноименные рисованные истории Чарльза Аддамса, публиковавшиеся в The New Yorker начиная с 1938 года.

В 1964-м вышел первый сериал по "Аддамсам" - с Кэролин Джонс и Джоном Эстином. Далее были два фильма Барри Зонненфельда - с Анжеликой Хьюстон, Раулем Хулио, Кристофером Ллойдом и Кристиной Риччи, а также еще множество развлекательных мероприятий, включая полнометражный мультфильм, сиквел которого появится в этом году.

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