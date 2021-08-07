Найден актер на роль Гомеса в новой "Семейке Аддамс" Тима Бёртона

В новой "Семейке Аддамс" Гомеса главу готического семейства сыграет 64-летний актер пуэрториканского происхождения Луис Гусман ("Нарко", "Предприятие "Божий дар"). Об этом пишет Variety.

На первый взгляд, данный каст может показаться несколько спорным, конечно. Но с другой-то стороны, если знать, что сериал "Уэнсдэй" (Wednesday) сосредоточится на повзрослевшей титульной героине, став спин-оффом истории, окажется: красавчик Гомес явно мог постареть и подурнеть за годы странного образа жизни и интенсивного курения.

Как уточнено, у Гусмана эпизодическая роль. Уэнсдэй сыграет Дженна Ортега.

Luis Guzmán has joined the cast of Tim Burton's upcoming Wednesday Addams series as Gomez: https://t.co/uWkROKK2xA @IamLuisGuzman pic.twitter.com/MmdAjtjYPX — Consequence (@consequence) August 7, 2021

Бёртон займется режиссурой всех эпизодов лично и выступит исполнительным продюсером.

Проект готовится для Netflix. В стартовом сезоне ожидаются восемь эпизодов. Даты премьеры пока нет.

В основе всего и вся там - одноименные рисованные истории Чарльза Аддамса, публиковавшиеся в The New Yorker начиная с 1938 года.

В 1964-м вышел первый сериал по "Аддамсам" - с Кэролин Джонс и Джоном Эстином. Далее были два фильма Барри Зонненфельда - с Анжеликой Хьюстон, Раулем Хулио, Кристофером Ллойдом и Кристиной Риччи, а также еще множество развлекательных мероприятий, включая полнометражный мультфильм, сиквел которого появится в этом году.