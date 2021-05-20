Найдена актриса на роль Уэнзди Аддамс в сериале Тима Бёртона

Сериал Тима Бёртона по "Семейке Аддамс" Wednesday, который станет спин-оффом и сосредоточится на повзрослевшей Уэнзди, получил исполнительницу главной роли.

Как передает THR, протагонистку сыграет 18-летняя Дженна Ортега (сериал "Ты", "Няня. Королева проклятых"), актриса мексикано-пуэрториканского происхождения.

Сюжет шоу тоже известен - Уэнзди, проходящей обучение в академии Nevermore, предстоит разобраться в волне загадочных убийств, прокатившихся по городу, и раскрыть тайну, довлеющую над ее родителями на протяжении вот уже четверти века.

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов. Поставит их сам Бёртон. Он же - продюсер.

Точной даты премьеры пока нет.