Что посмотреть: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 17

В этом выпуске: удивительная женщина ест несъедобное; адская няня жестоко травит детей; малолетние шотландские гопники борются с аристократией; умный холодильник участвует в "Евровидении"; корейские зомби за семейные ценности и против многоэтажных жилищных комплексов.

"Глотай" (2020)

Возрождаем нашу классическую рекомендационную рубрику описанием недавней скромной, но обласканной киноманами - от Ассоциации кинокритиков до Педро Альмодовара - оригинальной хоррор-драмой новичка Карло Мирабелла-Дэйвиса "Глотай".

Девушке низкого происхождения с непростым прошлым (Хейли Беннетт - бюджетная, но убедительная версия Дженнифер Лоуренс из "Хардкора" и "Дьявол всегда здесь") сказочно повезло: ей удалось выйти за самого настоящего принца. Муж молод, симпатичен, опрятен, а самое главное - очень богат. Разве что ощущается некоторая натянутость в отношениях с его заносчивыми родителями - ну так у кого не так, в самом деле. Тем более что этим чопорным снобам приходится не просто мириться с мезальянсом, а изображать благожелательность: невестка, пусть и худородная, вскоре должна родить наследника.

Казалось бы, тут-то семейное счастье и должно окончательно накрыть молодых влюблённых, но на пути его вдруг встаёт неожиданное обстоятельство. Замученная удушливой заботой неискренних домочадцев, изнывающая от постоянного контроля и вынужденного безделья, к тому же истерзанная гормонами, барышня постепенно начинает ехать кукушкой. И выражается это в виде художественно гиперболизированной аллотриофагии. Проще говоря, она начинает глотать всякие несъедобные предметы. Начав с безобидных кубиков льда, быстро переходит на гладкие и относительно удобные шарики, а вскоре входит во вкус, теряет контроль и начинает впихивать в своё нежное горлышко всякую хардкорную жесть типа болтов с гайками, гвоздей, канцелярских кнопок и тому подобного.

Новые гастрономические пристрастия будущей матери, конечно, вызывают обеспокоенность ближних, но подавленное стремление сопротивляться унизительной социальной роли продолжает усиливать желание барышни сожрать что-нибудь чрезвычайно опасное для её и, что самое главное, ребёнка здоровья и жизни. Рано или поздно это, понятно, не может не привести к кризису и конфликту. И, само собой, приводит. Такого в хорошем смысле слова причудливого феминистского манифеста мы ещё не видели - а видели мы их в последнее время гораздо больше чем хотелось бы.

"Няня" (2017) и "Няня: Королева проклятых" (2020)

В прошлом году вышло продолжение замечательной трэшевой хоррор-комедии МакДжи. Самое время её пересмотреть или, если вы вдруг первую "Няню" упустили, открыть для себя.

Значительной частью своего зловещего обаяния "Няня" обязана лично Самаре Уивинг. Сейчас очаровательная племянница Хьюго Уивинга окончательно завоевала титул Мисс Трэш ("Пушки Акимбо" помните? А "Я иду искать"?), а тогда она только начинала этот путь.

Сюжет следующий. Пацана оставляют с эффектной нянечкой, от которой он, разумеется, не может оторвать глаз. Вплоть до того момента, когда он вдруг выясняет, что обладательница ангельской внешности - сатанистка, со своими товарищами по культу практикующая человеческие жертвоприношения. Причём одно из таких мероприятий было решено провести прямо у него дома - после того, как мальчишку уложили баиньки.

Помимо развлекательной (а тут с этим полный порядок - если вы, конечно, любите фонтанирующие кровью чернейшие комедии), фильм несёт воспитательную функцию: старших нужно слушаться, иначе можно угодить в скверную ситуацию. Как, например, наш герой, который вместо того, чтобы нежиться под одеялом, видя сладкие сны, из-за излишнего любопытства оказался объектом преследования оголтелых дьяволопоклонников. Те и давай за ним гоняться с целью убить, а тот давай от них убегать, попутно сокращая сатанистов поголовье. "Один дома" для взрослых, с убедительным рейтингом R. Прекрасное кино. И поучительное.

Неудивительно, что многим фильм понравился, сцена после титров кокетливо намекала на продолжение - и оно последовало. МакДжи, имеющий, между прочим, прямое отношение к франшизе "Терминатор", так как самолично одного "Терминатора" поставил - того, где нет Шварценеггера (недавно обещана режиссёрская версия), далеко ходить за вдохновением для сиквела не стал. Все ведь знают - а МакДжи, в силу озвученных обстоятельств, и подавно, - какой сиквел самый лучший. Правильно, "Терминатор 2". Поэтому МакДжи взял и сделал своего "Терминатора 2".

Понимать это надо в том числе буквально. Начинается "Няня: Королева проклятых" через два года после событий первой "Няни". Мальчуган подрос, отрастил себе причёску как у Джона Коннора (только пробор с другой стороны), но всё никак в социум не вольётся. В том числе потому, что о событиях первой "Няни" всем рассказал, но никто ему не поверил и до сих пор не верят, смеются, в лечебницу сдать хотят. Как Саре Коннор никто не верил. И дальше в том же духе: опять надо спасаться от проклятых сатанистов, коими руководит теперь блондинка новой, так сказать, модели.

Сработавшая в прошлый раз концепция улучшена, дополнена и прилажена к каркасу от шедевра Джеймса Кэмерона. Ещё большее разнообразие изуверских расправ, ещё больше очаровательных девиц, одна из которых - совершенно новый важный персонаж со своей загадочной историей, плюс занятные коротенькие флэшбэки и совсем уж неожиданные выкрутасы в стиле какого-нибудь Эдгара Райта - типа внезапного файтинга с метанием файерболов. Самара Уивинг всё так же неотразима, хоть её и мало совсем - заходит чисто переиграть одну памятную сцену из, опять же, "Терминатора 2", и ещё там по мелочи. Но и то хлеб. А так - всё как должно быть в идеальном сиквеле: ровно то же самое, но в увеличенных масштабах.

"Вздрюченные" (2019)

Интересно было бы проследить за ходом мыслей человека, который именно так перевёл название Get Duked! (встречается также вариант Boyz in the Wood), но вряд ли это представится возможным, так что стоит просто смириться. "Вздрюченные" так "Вздрюченные".

Четверых пацанов отправляют в основанный герцогом Эдинбургским лагерь для трудных подростков. Ну, как - лагерь. Суть в том, что они должны за пару дней пешком самостоятельно (формально есть вожатый-инструктор, но фактически он в походе не участвует) пройти определённый маршрут через холмы, поля и леса, в процессе сплотившись, освоив полезные навыки и в целом каким-то образом став лучше, чтобы получить ламинированный сертификат.

Балбесам, один из которых - ещё и рэпер, дают карту, ряд ценных указаний и оставляют наедине с шотландским Хайлендом. Где на них открывают охоту престарелые аристократы в масках, недовольные нравами современной молодёжи.

С большим успехом прокатившаяся по нескольким фестивалям, включая престижнейший SXSW, шотландская чёрная комедия от дебютанта большого кино, клипмейкера Ниниана Доффа. Очередная интерпретация "Самой опасной игры" Ричарда Коннелла, спевшаяся с "Останься со мной" и заправленная актуальной сатирой на тему бумеров и зумеров. Местами даже ощущается влияние "Трейнспоттинга", только вместо героина - натуральный галлюциногенный кроличий помёт (как у Филатова: "Он ядрёный, он проймёт"). А к отличному молодому ансамблю приставлены многоопытные звёзды Эдди Иззард и Джеймс Космо.

Задорно, психоделично, в меру кровожадно и без лишней сентиментальности.

"Ив" (2019)

Молодой рэпер-неудачник принимает участие в программе тестирования очень умного холодильника по имени Ив. Холодильник настолько умный, что и продукты закажет, и объяснит, почему заказал именно эти продукты, и музыку включит, и разговор поддержит, и личную жизнь поможет наладить, и трек напишет и сведёт, и сделает из рэпера-неудачника звезду, и окажется тем ещё мерзавцем, и коварно предаст, и превратит жизнь в ад, и сам станет звездой. Вот какой умный холодильник.

В общем, это как если бы Квентин Дюпье задумал снять эпизод "Чёрного зеркала". Правда, француз Бенуа Форжар до тех высот абсурда, где свободно парит Дюпье, не допрыгивает, предпочитая более традиционные, приземлённые методы. Да и "методы" - это громко сказано. Холодильник назначается одним из главных героев и помещается в угол любовного треугольника, вписанного в музыкальную мелодраму о пути к славе через тернии и обман. Отсюда и пошли плясать. По сути, на одном приёме всё строится, но зато куда это нас заводит, вы даже не представляете.

Заводит это нас, к примеру, на конкурс "Евровидение", где соревнуется бытовая техника. Трио стиральных машинок из Германии исполняет что-то вроде Neue Deutsche Härte, беспроводной пылесос из Португалии - проникновенную балладу, итальянская кофеварочка что-то томно шепчет, не переставая варить кофе. Потом холодильник выступает в суде истцом и выигрывает. Ну и если вы когда-нибудь задавались вопросом, а можно ли заняться с холодильником сексом, то ответ - ещё как да. Соответствующая сцена, жаркая и чувственная, служит здесь логичным апогеем (не пытайтесь повторить это дома!).

Свободная любовь - не самое, положим, очевидное средство от луддитского страха перед прогрессом, но раз его эффективность не только практически не опровергнута, но и умозрительным экспериментом подтверждена, почему бы, собственно, и нет?

"#выжить" (2020) и "Чумовая семейка: Зомби на продажу" (2019)

Небось соскучились по корейским зомби-то? А вот мы вам парочку фильмов про них сейчас посоветуем.

Первый вышел на Netflix. Парень, заядлый геймер, ко взрослой жизни не очень приспособленный, оказывается посреди зомби-апокалипсиса один. Но внутри своей квартиры, запершись на все замки и цепочку. А квартира - в большом жилищном комплексе, и весь его заполонили плотоядные красноглазые (симптом у вируса такой) граждане. То есть до магазина не вариант сходить и доставку еды не вызовешь. Между тем, судя по выпускам телевизионных новостей, прерываемым на рекламу лапши, ситуация вообще не такая уж безнадёжная. И в доме напротив обнаруживается ещё выживший. Точнее, выжившая - симпатичная и отважная девица.

Это, конечно, не "Поезд в Пусан" по размаху, хотя если бы фильм запустили в российский прокат, то непременно подогнали бы ему заголовок "Поезд в Пусан: ЖК". Предельно минималистичное по меркам жанра, камерное в основном кино на двух с половиной говорящих персонажей. Тем не менее удельная плотность зомби на квадратный метр достаточно высокая, и сами зомби - красавцы: и толпой умеют эффектно атаковать, и из темноты внезапно выпрыгивать поодиночке, и мимо спрятавшегося за углом героя в опасной близости саспенсово ковылять, и даже по верёвкам карабкаться - это прямо коронный номер. Есть фильму чем порадовать и даже слегка удивить любителей живой мертвечины.

А второй пункт - комедия, не менее дурацкая, чем её длинное название. Но в хорошем смысле. Где-то в корейской глуши еле сводит концы семья прощелыг, владеющих автозаправкой с мастерской. Однажды неподалёку из бункера вылезает жертва тайных экспериментов злой корпорации - симпатичный зомби-юноша. И кусает деда. А дед на следующий день просыпается лет на двадцать помолодевшим. Покумекав, семья решает, что это неплохой способ навариться - продавать омолаживающий зомби-кусь местным пенсионерам. Только дело осложняется тем, что меж собой родственники часто с трудом находят общий язык, а зомби-юноша людоедству предпочитает веганство.

Разудалая придурковатая буффонада почти без крови (и отрубленную руку мутными квадратиками прикрывают), невозбранно понадёргавшая всякого отовсюду понемногу - из "Тепла наших тел", из "Земли мертвых" - и сварганившая из этого оригинальную и премилую ерунду. Нет, ну где вы видели, чтобы зомби капусту жрал? Этот же так и хрумкает с большим аппетитом. А ещё бывает так, что зомби кусает тебя, а бывает, оказывается, что ты кусаешь зомби.