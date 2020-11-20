Российский хоррор "Спутник" получил две номинации на премию критиков

"Спутник", который был с большим энтузиазмом принят и экспертами, и зрителями, в том числе американскими, представлен в номинациях "Лучший фильм ужасов" и "Лучший актер в фильме ужасов". Список номинантов приводит Deadline. И там расклад такой:
Лучший экшн-фильм: "Плохие парни навсегда", "Пятеро одной крови", "Тайлер Рейк: Операция по спасению", "Грейхаунд", "Охота", "Мулан", "Форпост" и "Довод".
Лучший актер экшн-фильма: Том Хэнкс ("Грейхаунд"), Крис Хемсворт ("Тайлер Рейк"), Калеб Лэндри Джонс ("Форпост"), Делрой Линдо ("Пятеро одной крови"), Уилл Смит ("Плохие парни навсегда") и Джон Дэвид Вашингтон ("Довод").
Лучшая актриса экшн-фильма: Бетти Гилпин ("Охота"), Лю Ифэй ("Мулан"), Блейк Лайвли ("Ритм-секция"), Элайза Шлезингер ("Правосудие Спенсера"), Хилари Суэнк ("Охота").
Лучший супергеройский фильм: "Хищные птицы", "Бессмертная гвардия", "Тайное общество младших монарших особ", "Соник в кино", "Супермен: Человек завтрашнего дня".
Лучший актер супергеройского фильма: Скайлар Эстин ("Тайное общество младших монарших особ"), Джим Керри и Бен Шварц ("Соник в кино"), Чиветель Эджиофор ("Бессмертная гвардия"), Юэн Макгрегор ("Хищные птицы").
Лучшая актриса супергеройского фильма: Кики Лэйн и Шарлиз Терон ("Бессмертная гвардия"), Пейтон Элизабет Ли ("Тайное общество младших монарших особ"), Марго Робби и Джерни Смоллетт ("Хищные птицы").
Лучший хоррор: "Дичь", "Человек-невидимка", "Реликвия", "Кто не спрятался" и "Спутник".
Лучший актер хоррора: Сопе Дирису ("Его дом"), наш Петр Федоров ("Спутник"), Михиль Хаусман ("Приди ко мне"), Дэн Стивенс ("Кто не спрятался"), Винс Вон ("Дичь").
Лучшая актриса хоррора: Хейли Беннетт ("Глотай"), Анджела Беттис ("Двенадцатичасовая смена"), Элибазет Мосс ("Человек-невидимка"), Кэтрин Ньютон ("Дичь"), Шейла Ванд ("Кто не спрятался").
Победителей объявят 10 января.
Все номинанты - по ссылке.
Ранее "Спутник" получил приз на Trieste Science+Fiction Festival в Италии.