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Российский хоррор "Спутник" получил две номинации на премию критиков

Журнал
    20.11.2020, 13:18
Текст:   Олег Усков
Российский фильм ужасов с Федором Бондарчуком "Спутник" продолжает свою поступь по планете. Отечественный хоррор только что получил две номинации на немаловажную премию Critics Choice Super Awards, которую Ассоциация кинокритиков вещательных компаний присуждает жанровым проектам.

"Спутник", который был с большим энтузиазмом принят и экспертами, и зрителями, в том числе американскими, представлен в номинациях "Лучший фильм ужасов" и "Лучший актер в фильме ужасов". Список номинантов приводит Deadline. И там расклад такой:

Фото: kinopoisk.ru
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Лучший экшн-фильм: "Плохие парни навсегда", "Пятеро одной крови", "Тайлер Рейк: Операция по спасению", "Грейхаунд", "Охота", "Мулан", "Форпост" и "Довод".

Лучший актер экшн-фильма: Том Хэнкс ("Грейхаунд"), Крис Хемсворт ("Тайлер Рейк"), Калеб Лэндри Джонс ("Форпост"), Делрой Линдо ("Пятеро одной крови"), Уилл Смит ("Плохие парни навсегда") и Джон Дэвид Вашингтон ("Довод").

Лучшая актриса экшн-фильма: Бетти Гилпин ("Охота"), Лю Ифэй ("Мулан"), Блейк Лайвли ("Ритм-секция"), Элайза Шлезингер ("Правосудие Спенсера"), Хилари Суэнк ("Охота").

Фото: kinopoisk.ru
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Лучший супергеройский фильм: "Хищные птицы", "Бессмертная гвардия", "Тайное общество младших монарших особ", "Соник в кино", "Супермен: Человек завтрашнего дня".

Лучший актер супергеройского фильма: Скайлар Эстин ("Тайное общество младших монарших особ"), Джим Керри и Бен Шварц ("Соник в кино"), Чиветель Эджиофор ("Бессмертная гвардия"), Юэн Макгрегор ("Хищные птицы").

Лучшая актриса супергеройского фильма: Кики Лэйн и Шарлиз Терон ("Бессмертная гвардия"), Пейтон Элизабет Ли ("Тайное общество младших монарших особ"), Марго Робби и Джерни Смоллетт ("Хищные птицы").

Фото: kinopoisk.ru
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Лучший хоррор: "Дичь", "Человек-невидимка", "Реликвия", "Кто не спрятался" и "Спутник".

Лучший актер хоррора: Сопе Дирису ("Его дом"), наш Петр Федоров ("Спутник"), Михиль Хаусман ("Приди ко мне"), Дэн Стивенс ("Кто не спрятался"), Винс Вон ("Дичь").

Лучшая актриса хоррора: Хейли Беннетт ("Глотай"), Анджела Беттис ("Двенадцатичасовая смена"), Элибазет Мосс ("Человек-невидимка"), Кэтрин Ньютон ("Дичь"), Шейла Ванд ("Кто не спрятался").

Победителей объявят 10 января.

Все номинанты - по ссылке.

Ранее "Спутник" получил приз на Trieste Science+Fiction Festival в Италии.

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