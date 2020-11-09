Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии

Российский научно-фантастический фильм ужасов "Спутник" режиссера Егора Абраменко взял приз "Астероид" (Asteroide Prize) на смотре профильного кино Trieste Science+Fiction Festival в Италии. Кроме того, картина стяжала и приз зрительских симпатий. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Мероприятие проходило с 29 по 3 ноября в Триесте, отметив юбилей - двадцатилетие. При этом стоит заметить, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией часть конкурса прошла онлайн.

Наш "Спутник", изначально, на стадии трейлеров, выглядевший как "российский "Чужой", но далее пошедший условно своей дорогой, участвовал в программе фестиваля наряду с десятками других фантастических картин из США, Европы, Австралии и Южной Кореи, в итоге выяснившись лучшим.

Кстати, кроме "Спутника" РФ была представлена на мероприятии фантастическим боевиком Баранова "Аванпост" и "Комой" Аргунова.

Наш отзыв на ленту с Оксаной Акиньшиной, Федором Бондачуком и Петром Федоровым - здесь.