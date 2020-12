Лауреат "Оскара" Педро Альмодовар назвал главные фильмы 2020 года

Испанский режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий "Оскар" Педро Альмодовар перечислил фильмы, которые произвели на него в уходящем году наибольшее впечатление.

Личный перечень важного кинематографиста с комментариями автора приводит El Deseo, и он следующий:

"Первая корова" (First Cow)

"Дьявол всегда здесь" (The Devil All the Time)

"Еще по одной" (Another Round)

"Глотай" (Swallow)

"Меня здесь больше нет" (I'm No Longer Here)

"Малыш Джо" (Little Joe)

"Никогда, редко, иногда, всегда" (Never, Rarely, Sometimes, Always)

"Художник и вор" (The Painter and the Thief)

Список, как видим, лишь точечно соприкасается с разного рода итогами года от профильных изданий и мнениями экспертов. Впрочем, "Первая корова" и "Никогда…" есть практически во всех.

При этом Педро выделился, включив в свой чарт крайне нездоровую психологическую инди-драму "Глотай", миловидная героиня которой, Хантер, на нервной почве начинает поглощать разного рода предметы, буквально есть землю и всё такое прочее.

Как отметил Альмодовар, лента его поразила. Что дает почву для каламбуров: в какой-то момент бедная Хантер от употребления обтекаемых безделушек переходит на более брутальные вещи вроде канцелярских кнопок.

Напомним, что в текущем месяце в российский прокат вышла короткометражка Альмодовара "Человеческий голос" с Тильдой Суинтон.