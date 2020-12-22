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Лауреат "Оскара" Педро Альмодовар назвал главные фильмы 2020 года

Новости
    22.12.2020, 15:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Испанский режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий "Оскар" Педро Альмодовар перечислил фильмы, которые произвели на него в уходящем году наибольшее впечатление.

Личный перечень важного кинематографиста с комментариями автора приводит El Deseo, и он следующий:

"Первая корова" (First Cow)

"Дьявол всегда здесь" (The Devil All the Time)

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Еще по одной" (Another Round)

"Глотай" (Swallow)

"Меня здесь больше нет" (I'm No Longer Here)

"Малыш Джо" (Little Joe)

Фото: youtube.com
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"Никогда, редко, иногда, всегда" (Never, Rarely, Sometimes, Always)

"Художник и вор" (The Painter and the Thief)

Список, как видим, лишь точечно соприкасается с разного рода итогами года от профильных изданий и мнениями экспертов. Впрочем, "Первая корова" и "Никогда…" есть практически во всех.

Фото: "Вольга"
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При этом Педро выделился, включив в свой чарт крайне нездоровую психологическую инди-драму "Глотай", миловидная героиня которой, Хантер, на нервной почве начинает поглощать разного рода предметы, буквально есть землю и всё такое прочее.

Как отметил Альмодовар, лента его поразила. Что дает почву для каламбуров: в какой-то момент бедная Хантер от употребления обтекаемых безделушек переходит на более брутальные вещи вроде канцелярских кнопок.

Напомним, что в текущем месяце в российский прокат вышла короткометражка Альмодовара "Человеческий голос" с Тильдой Суинтон.

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