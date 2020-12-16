Rolling Stone назвал российскую драму в числе лучших фильмов года

Уважаемое издание Rolling Stone представило свою версию списка лучших 20 фильмов уходящего года, где далеко не на последнем месте обозначена российская драма "Дылда", которую критик другого профильного американского издания - журнала The Hollywood Reporter - перед этим вынесла на первое место.

В чарте Rolling Stone картина Кантемира Балагова занимает двенадцатую позицию. Эксперт назвал ленту "фильмом-прорывом" и "потрясающим исследованием наносимых войной травм".

Весь аннотированный список журнала выглядит следующим образом: "Коллектив", Lovers Rock (эпизод антологии "Голос перемен"), "Американская утопия" Дэвида Бирна, "Первая корова", "Козодои" ("Бакурау"), "Время", "Минари", "Дик Джонсон мертв", "Мартин Иден", "Земля кочевников", "Хвост тигра", "Дылда", "Думаю, как все закончить", "Ночь королей", "Бескрайняя ночь", "Она умрет завтра", "Штат мальчиков", "Ла Йорона", "Ассистентка" и замыкающий двадцатку "Манк" Финчера.

Как отметил автор журнала, уходящий год, конечно, оказался катастрофическим для киноиндустрии, но это вовсе не значит, что в нем не было хороших фильмов - создатели выдали множество не просто хороших, а отличных лет, тогда как онлайн-кинотеатры не дали синефилам зачахнуть.

До этого журнал назвал лучшие сериалы.

Ранее "Дылда" вошла в список лучших фильмов по версии обозревателя The New York Times.