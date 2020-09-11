Что в кино: "Мулан", миту-драма, маленький Лавкрафт, русский артхаус

"Мулан"

Ну, тут всё понятно. Тот же мультик из 90-х, претерпевший некоторые заметные изменения согласно нынешним настроениям в прогрессивно настроенной части общества и с учетом возросшего влияния Китая на мировую экономику. То есть ремейк одновременно заточен под китайского потребителя и при этом пуще оригинала напирает на борьбу за гендерное равноправие. Из-за чего случаются занятные перекосы. Зато хоть что-то заставило Disney отойти от принципа "делаем точно так же, но красивее и современнее". И результат - лучший, наверное, диснеевский ремейк. С аутентичной китайской эстетикой, кунг-фу и ведьмами. (Рецензия)

"Ассистентка"

Фото: kinopoisk.ru

Звезда сериала "Озарк" Джулия Гарнер играет ассистентку влиятельного кинобосса. Лелея мечту о карьере продюсера, с кислой физиономией она слоняется по серому офису, выполняет скучную, грязную и неблагодарную работу, выслушивает ругань, коллеги - козлы, а начальник, самый большой козёл, ещё и приводит на её должность какую-то фифу. Которая ни бе ни ме, но явно с негласно расширенным, так сказать, кругом обязанностей. О чём героиня спешит настучать в отдел кадров, потому что как же так. А там ей на это резонно отвечают: "Ну и?" Митушная трагедия маленького человека. Тлен и безысходность в Голливуде. Гроб, гроб, кладбище, Вайнштейн. Смотреть рекомендуется исключительно тем, у кого душа особо болит за притесняемых в американской киноиндустрии женщин. Иначе это просто невыносимо.

"Говард и Замерзшее королевство"

Фото: kinopoisk.ru

Этот аляповатый мультфильм, внешне похожий на дешёвую компьютерную игру начала нулевых, увидел свет ещё в 2016-м. И уже тогда не совсем было ясно, для чего, а главное - для кого он был снят. Главный герой - не кто иной, как Говард Филлипс Лавкрафт в детстве. Он читает записи своего безумного папаши (то есть как бы "Некрономикон") и переносится в волшебное королевство, где дружит с Ктулху, зовёт его Спотом и помогает местной причудливой и так же скверно нарисованной живности победить коварных злодеев. Фамилию Лавкрафта наши прокатчики из названия убрали, очевидно, желая таким образом придать ему большей абстрактной сказочности. Это, допустим, понять ещё можно, а вот зачем сегодня показывать на российских больших экранах сие корявое недоразумение, у которого, кстати, в 2017-2018 гг. вышло два достойных его сиквела, уму непостижимо.

"Куратор"

Фото: kinopoisk.ru

Образцовый представитель породы "несмотрибельное российское фестивальное кино", прибывший с прошлогоднего "Кинотавра". Фильм режиссёра-дебютанта Петра Левченко основан на событиях пятилетней давности, произошедших в Красногорске. Бизнесмен явился в администрацию Красногорского района и расстрелял прямо в кабинете двух человек, включая первого зама районного главы, после чего убил ещё двоих, а потом покончил с собой - так гласит официальная версия. В картине гибнет мэр вымышленного города, а сама перестрелка остаётся за кадром. Всё же, с позволения сказать, повествование сосредоточено на действиях некоего "куратора", который "наводит порядок" и "решает проблемы", возникшие на почве кровавого беспредела. Играет его суровый Юрий Цурило, и зрителю в течение почти всех 76 минут хронометража предлагается наблюдать за тем, как его бесстрастный герой перемещается по унылым локациям и ведёт немногословные беседы, иногда напоминая о своей человеческой природе умильной вознёй с внучкой. Словом, зрелище для редких ценителей.

Также идёт документалка про дико популярный корейский бойз-бэнд "BTS: Разбей тишину: Фильм". Просто уведомляем.