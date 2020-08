Вышел русский трейлер мультфильма про маленького Лавкрафта и Ктулху

Вышедший еще четыре года назад полнометражный мультфильм "Говард и Замерзшее Королевство" (Howard Lovecraft and the Frozen Kingdom) абсолютно внезапно добирается до российского проката.

По этому поводу на YouTube появился локализованный трейлер удивительной вампуки. Юный Говард Лавкрафт находит в архиве своего отца магическую книгу - легендарный "Некрономикон" - и с помощью волшебной находки открывает портал в невероятный мир Царства вечной зимы. Наполненного настоящими приключениями и сказочными существами.

К примеру, монстром, подозрительно подходящим под описание Ктулху. Только более мобильного и дружелюбного. Это сюжет.

В основе этого, так сказать, "мультика" - одноименный комикс Брюса Брауна, первый из трилогии.

Режиссер, сценарист и продюсер проекта - Шон Патрик О'Рейли ("Приключения Пикси"). Он же озвучил в оригинале Ктулху… точнее Спота. Рон Перлман говорит за Шоггота, Кристофер Пламмер - за доктора Уэста, Даг Брэдли (Пинхед из "Хеллрайзеров") - за Ньярлатхотепа. (Просто какой-то экстаз!) В кино - с 10 сентября.

Заметим, что остальные части трилогии О'Рейли тоже уже давно экранизировал: в 2017-м вышел мультфильм "Говард Лавкрафт и Подводное Королевство" (Howard Lovecraft & the Undersea Kingdom), а в 2018-м - "Говард Лавкрафт и Безумное Королевство" (Howard Lovecraft and the Kingdom of Madness). Где каст еще краше.