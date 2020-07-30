Студия Pixar анонсировала мультфильм "Лука" - про мальчика и лето

Студия Pixar анонсировала свой новый оригинальный полнометражный мультфильм, который должен выйти следом за ожидаемой в конце этого года "Душой". Называться будет "Лука" и, согласно краткому синопсису, расскажет о незабываемом лете мальчика по имени Лука в солнечной Италии.

Не вспомнит тут сразу оскароносный фильм Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем" только тот, кто фильм этот не смотрел. А кто смотрел, тот не только вспомнит, но и обязательно придумает какую-нибудь пошлую шутку про персик. Сопровождающий анонс концепт-арт, где изображены, как видим, два мальчика, напрашивающуюся ассоциацию лишь усиливает.

Meet “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, our all-new film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/orlIxzqXnB — Pixar (@Pixar) July 30, 2020

Как сообщает Empire, режиссером назначен итальянец Энрико Касароса, прежде для Pixar сделавший короткометражку "Луна", номинированную в 2012-м на "Оскар" (ее прицепом к "Храброй сердцем" показывали, если помните).

Релиз мультфильма намечен на лето 2021 года. Скорее всего, это будет 18 июня - дата студией уже забита.