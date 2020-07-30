Новости

Беременная актриса попала в больницу после драки с родственниками 20:06
Вышел трейлер хоррора сценариста "Горько!" и "Супербобровых" 19:42
Авторы "Ходячих мертвецов" рассказали о будущем франшизы 17:07
Русские фанаты Мэрилина Мэнсона "атаковали" комментарии к новому клипу 16:58
В Сеть "слили" трехминутный трейлер второго сезона "Пацанов" 15:39

Студия Pixar анонсировала мультфильм "Лука" - про мальчика и лето

Новости
    30.07.2020, 21:35
Текст:   Алексей Литовченко

Студия Pixar анонсировала свой новый оригинальный полнометражный мультфильм, который должен выйти следом за ожидаемой в конце этого года "Душой". Называться будет "Лука" и, согласно краткому синопсису, расскажет о незабываемом лете мальчика по имени Лука в солнечной Италии.

Не вспомнит тут сразу оскароносный фильм Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем" только тот, кто фильм этот не смотрел. А кто смотрел, тот не только вспомнит, но и обязательно придумает какую-нибудь пошлую шутку про персик. Сопровождающий анонс концепт-арт, где изображены, как видим, два мальчика, напрашивающуюся ассоциацию лишь усиливает.

Как сообщает Empire, режиссером назначен итальянец Энрико Касароса, прежде для Pixar сделавший короткометражку "Луна", номинированную в 2012-м на "Оскар" (ее прицепом к "Храброй сердцем" показывали, если помните).

Релиз мультфильма намечен на лето 2021 года. Скорее всего, это будет 18 июня - дата студией уже забита.

Новости

Константин Хабенский рассказал, как пережил самоизоляцию 14:53
Видео: СССР нападает на США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 14:11
Названа дата премьеры фильма по роману Пелевина с участием Oxxxymiron 13:48
Умер рэпер Malik B, основатель культовой группы The Roots 13:33
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Создатели "Сопрано", "Казино" и "Ирландца" снимут сериал про мафию 12:54
Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века 12:08
Россияне выбрали лучшие сериалы 2020 года 11:23
⧣ анимация
Фото: youtube.com/ Adult Swim
"Рик и Морти": аниме-короткометражка и отрывок из нового сезона 29.07.2020
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода" 28.07.2020
Появились первые кадры из нового "Бегущего по лезвию" 27.07.2020
⧣ Disney
Фото: kinopoisk.ru
Marvel снимет сольный фильм об "умном" Халке 29.07.2020
Про Хана Соло снимут сериал 29.07.2020
В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка 28.07.2020