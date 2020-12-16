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The Hollywood Reporter назвал российскую "Дылду" лучшим фильмом года

Наше кино
    16.12.2020, 12:26
Текст:   Олег Усков

Одно из ведущих западных изданий о индустрии развлечений The Hollywood Reporter включило российскую драму "Дылда" в список лучших фильмов уходящего года.

Фото: "Вольга"
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Напомним: действие ленты Кантемира Балагова, вышедшей в том числе и в американский прокат, разворачивается в 1945 году в Ленинграде, где две женщины-фронтовички (Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина) пытаются заново начать мирную жизнь в истерзанном войной городе.

Картина была показана в рамках Каннского фестиваля 2019 года, взяв приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", гран-при МКФ "Зеркало", главный приз Женевского кинофестиваля, еще ряд наград. Кроме того, фильм был выдвинут Россией на "Оскар" и был включен в его шорт-лист, но не вошёл в число номинантов.

Эксперт THR Шерри Линден поставила "Дылду" на первую строчку своего списка.

Фото: kinopoisk.ru
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Меж тем итоговый чарт ведущего критика журнала Дэвида Руни за год выглядит следующим образом: "Американская утопия" Дэвида Бирна и Спайка Ли, "Первая корова", "Никогда, редко, иногда, всегда", "Аммонит", "Дылда", "Минари", "Девушка, подающая надежды", "Земля кочевников", Lovers Rock - одна из частей антологии "Голос перемен", и "Козодои".

При этом аналитик отметил, что кризис кинопроката и практически полное отсутствие блокбастеров обернулось неожиданным благом, поскольку зрители получили возможность обратить внимание на менее громкие проекты, которое в иной ситуации могли бы остаться широкими массами незамеченными.

Ранее "Дылда" вошла в список лучших фильмов по версии обозревателя The New York Times.

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