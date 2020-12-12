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Критики назвали 50 лучших фильмов 2020 года

Новости
    12.12.2020, 15:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Немаловажный британский отраслевой журнал Sight & Sound подвел свои итоги, назвав пятьдесят лучших кинокартин 2020 года. S&S издается с 1932 года, причем с 1934-го - под эгидой Британского института кино.

Фото: kinopoisk.ru
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Параллельно с публикацией на сайте издания, есть и визуализация чарта - на YouTube-канале журнала размещены три ролика с нарезкой кадров из картин-лидеров.

Первая их десятка снизу вверх выглядит следующим образом.

10. "Дни"

Фото: youtube.com
Критики назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года

09. Rocks

08. "Земля кочевников"

07. "Никогда, редко, иногда, всегда"

06. "Дик Джонсон мёртв"

05. "Святая Мод"

Фото: kinopoisk.ru
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04. "Думаю, как всё закончить"

03. "Первая корова"

02. "Время"

01. Lovers Rock

Весь список с аннотациями - здесь.

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