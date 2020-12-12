Критики назвали 50 лучших фильмов 2020 года

Немаловажный британский отраслевой журнал Sight & Sound подвел свои итоги, назвав пятьдесят лучших кинокартин 2020 года. S&S издается с 1932 года, причем с 1934-го - под эгидой Британского института кино.

Параллельно с публикацией на сайте издания, есть и визуализация чарта - на YouTube-канале журнала размещены три ролика с нарезкой кадров из картин-лидеров.

Первая их десятка снизу вверх выглядит следующим образом.

10. "Дни"

09. Rocks

08. "Земля кочевников"

07. "Никогда, редко, иногда, всегда"

06. "Дик Джонсон мёртв"

05. "Святая Мод"

04. "Думаю, как всё закончить"

03. "Первая корова"

02. "Время"

01. Lovers Rock

Весь список с аннотациями - здесь.