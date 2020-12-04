Что в кино: неадекватная Мосс, болтливая Суинтон, двойная Бэрримор

Элизабет Мосс играет полубезумную писательницу хорроров, Тильда Суинтон полчаса трещит по телефону, Анна Меликян чертит любовный треугольник с Хабенским, Исаковой и Пересильд, а Дрю Бэрримор раздваивается.

"Криминальные боссы"

Фото: kinopoisk.ru

Режиссёрский дебют в большом кино Кларка Дьюка, смешного пухлячка, которого вы можете помнить, например, по "Суперперцам". Печальная криминальная драма с южным акцентом, расчудесным саундтреком (Джоан Баэз, Ларри Гатлин, Хэнк Уильямс) и закосом под братьев Коэн. Не шибко умелым закосом, будем честны - фильм явно хочет казаться умнее, чем он есть, - но весьма старательным: нетривиальная история, разделённая на разбросанные во времени главы, выпуклые интересные персонажи, длинные замысловатые монологи, всё как надо. Плюс отличный актёрский состав с самим Дьюком (он до сих пор выглядит как старшеклассник, ещё и дурацкие усишки отрастил), младшим Хемсвортом, Винсом Воном и Джоном Малковичем.

"Ширли"

Фото: kinopoisk.ru

Психодрама как бы про известную писательницу Ширли Джексон (ту, что "Призрак дома на холме"). К ней и к её мужу-профессору приезжает немного пожить молодая супружеская пара, а они давай над ними всячески издеваться потехи и искусства ради. Не физически, но психологически. И не слишком уж прямо изощрённо и интенсивно, но в конечном счёте эффективно. Саму титульную героиню, особу чертовски вредную, неадекватную и неприятную, играет Элизабет Мосс. Которой роль, чего уж там, удаётся на отличненько. (Рецензия)

"Человеческий голос"

Фото: kinopoisk.ru

Короткометражка Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной и фактически единственной роли, не считая собаки и нескольких статистов. Героиня Суинтон покупает топор, мочит голову, не снимая свитера, а затем на протяжении без малого получаса выясняет по телефону отношения со своей пассией. Разговор происходит в декорациях квартиры, расположенных посреди кинопавильона, при этом слов собеседника героини Суинтон мы не слышим. В комплекте к фильму идёт интервью с Альмодоваром и Суинтон, в котором они подробно объяснят, что это такое вы только что посмотрели. Тем, кто не является горячим поклонником кого-либо из них, рекомендуем для начала тщательно обдумать, надо ли оно вам.

"Трое"

Фото: kinopoisk.ru

Анна Меликян после странноватой попытки высказывания на темы фашизма, виртуальной реальности, современного искусства и всякого такого ("Фея") вернулась к давно изучаемой ею теме взаимоотношений полов. И, несомненно, правильно сделала, ведь в жанре классической мелодрамы она явно чувствует себя гораздо увереннее. В ленте "Трое" тоже, впрочем, не обходится без авторских оригинальных приёмов, манерных эффектностей и наивного символизма. "В кадре только трое", - заявлено в нарочито немногословном синопсисе, и это нужно понимать буквально. Нет, речь не идёт о камерной трагедии в замкнутом пространстве, просто все персонажи, кроме трёх главных действующих лиц, подчёркнуто безлики и обычно демонстрируются со спины и в расфокусе. И этот ход для незамысловатой, но нагруженной эмоциями истории о любовном треугольнике неплохо срабатывает. В чём, конечно, немалая заслуга актёрского трио: Константина Хабенского в роли телевизионного шута в разгаре кризиса среднего возраста; Виктории Исаковой в роли его жены-психолога, привыкшей наставлять других и стремительно теряющей контроль над собственной жизнью; Юлии Пересильд в роли простодушной и болезненно честной молодой поэтессы, вопреки своей воле ставшей формальной причиной разлада в успешном семействе. Довольно любопытное кино о глубинных сложностях сосуществования с другими людьми и с самим собой. К тому же - действительно нестандартное, особенно учитывая жанр, что его любители наверняка оценят.

"Сумасшедшая любовь"

Фото: kinopoisk.ru

Другая мелодрама в списке премьер этой недели тоже не лишена оригинальности и называется "Слова на стенах туалета" (Words on Bathroom Walls). Наши локализаторы, однако, не отказали себе в удовольствии покреативить, заменив образное название на топорно-двусмысленное и близко граничащее с бестактностью. Дело в том, что главный герой - старшеклассник-шизофреник. Ему всё труднее скрывать собственное заболевание от сверстников, налаживать общение с матерью и отчимом (симпатичные роли Молли Паркер и Уолтона Гоггинса), а тут ещё и первая любовь накатила, причём - явно взаимная. Разруливать всё это ему приходится в компании троих живущих в его голове друзей, каждый из которых выполняет определённую буферную функцию. Периодически, как правило - в самый неподходящий момент, беднягу накрывает совсем невыносимыми вихрями галлюцинаций (трудно оценивать правдоподобность, но в зрелищности этим сценам не откажешь). Помогает в итоге добрый священник (даром что парень атеист) в исполнении Энди Гарсии и любовь близких. Ведь это всё ещё подростковая мелодрама с ярко выраженным социальным оттенком, дополнительно выделенным в обязательной программной финальной речи.

"Избави нас от лукавого"

Фото: kinopoisk.ru

Боевик с Лиамом Нисаном, только корейский и без Лиама Нисона. Суперкиллер, в прошлом - офицер секретной службы, выполняет последний заказ и готовится отправиться на заслуженный отдых, как вдруг узнаёт, что у него, оказывается, есть дочурка и что дочурка эта украдена злоумышленниками. Стало быть, заслуженный отдых откладывается. Помимо азиатского колорита и крутых побоищ (разве что слоумо и швыряний противников об стену плашмя сверх меры) здесь вас ждёт увесистый бонус - олицетворение хаоса по прозвищу Мясник, который тому "последнему заказу" приходится младшим братом и, одержимый теперь местью, отыгрывает роль Терминатора. Ну, как если бы Терминатор носил вырвиглазные наряды и обладал безумной харизмой Николаса Кейджа.

"Преступить черту"

Фото: kinopoisk.ru

Горячий испанский парень Марио Касас, любимец миллионов женщин по всему миру, играет очкастого тихоню, который работает в туркомпании, ухаживает за давно умирающим отцом и слушает в плеере заунывную попсу. Когда отец умирает, сестра дарит ему путёвку в кругосветное путешествие. Однако вместо этого он связывается с бешеного нрава девицей, которая набивает ему татуировку, спаивает и соблазняет. А потом заявляется её не менее бешеный бойфренд, слово за слово, и вот уже на руках у невинного тихони два трупа. И что-то надо по этому поводу предпринимать, но попытки исправить ситуацию лишь пуще прежнего всё усугубляют. Весьма недурной, поучительный и нервный триллер о том, как одно неверное решение способно запустить стремительную цепочку событий, приводящих к полной катастрофе, своеобразная вариация анекдота про "ничего себе за хлебушком сходил".

"Проклятие монахини Роуз"

Фото: kinopoisk.ru

В категории "проходной хоррор недели" на этот раз выступает фильм "Рассвет". Но так как отечественные прокатчики, похоже, окончательно запретили себе выпускать зарубежные фильмы ужасов без указания какой-нибудь известной франшизы в названии, у нас он зовётся вот так. Хотя с тем же успехом мог бы зваться, например, как-нибудь типа "Изгоняющий дьявола: Рассвет" или "Ужас Амитивилля: Роуз". Начинается всё с того, что ветеран войны с ПТСР убивает жену, сына, дочь и отца, в схватке с последним погибая. Ещё одна дочь оказывается единственной выжившей в мясорубке, и её отправляют в монастырь. Тут-то она и обнаруживает, что не в ПТСР дело, а в демоне, вселившемся в папашу. Обнаруживает при довольно неприятных обстоятельствах: одержимость каким-то образом передалась ей по наследству. Далее следует исключительной унылости живописание её внутренней борьбы с паразитом при помощи то молитвы, то амулета (у барышни индейские корни), редкие скримеры и назойливая эксплуатация "мрачного" католического антуража. Ну и сцена с экзорцизмом, конечно. Венчает всё как бы твист, увязывающий всё с амитивилльскими убийствами, что, учитывая завязку, неожиданным может показаться разве что тем, кто о них никогда не слышал.

"Дублёрша"

Фото: kinopoisk.ru

Дрю Бэрримор играет кинозвезду специфического комедийного амплуа, чья карьера в одночасье рушится из-за нервного срыва и последующего скандала. И всё вроде даже почти к лучшему, жизнь затворницы её вполне устраивает, но возникает необходимость разобраться с небольшой проблемой, и для этой цели она нанимает свою бывшую дублёршу, сильно на неё похожую (тоже Дрю Бэрримор), чтобы та её подменила. Дальше - по накатанной: двойник наглеет и занимает место оригинала. Очередная интерпретация классического сюжета в виде слегка абсурдной и слегка сатирической комедии, которая зачем-то убеждает нас в том, что участь кинозвёзды - вообще-то ой какая незавидная. Посредством, среди прочего, небесспорной метафоры: дескать, быть кинозвездой - всё равно что регулярно на радость неблагодарной публике лицом в навоз падать.

Также на экранах: новогодняя комедия с Чиповской и Прилучным "Комета Галлея"; мультик "Полное погружение" с Киркоровым и Гагариной на озвучке; триллер "Илиана. Верь мне" от режиссёра сериалов "След", "Морские дьяволы. Смерч 3" и "Второй убойный 2"; "DJ SNAKE: Париж 2020. Концерт в кино" - из названия понятно, что это; красивейшая документалка про Камчатку "Нерка. Рыба красная"; сборник анимации "МУЛЬТ в кино 120. Лучший подарок".