МакДжи рассказал о "более мрачной" версии своего "Терминатора"

Судя по всему, мода на выпуск режиссёрских версий грозит перейти в эпидемию. Новую редакцию "Лиги справедливости" Зака Снайдера, которая, вероятно, выйдет не раньше следующей осени, все уже устали обсуждать, Сильвестр Сталлоне внезапно выпускает обновлённый вариант "Рокки 4" в ближайшем ноябре. Теперь вот МакДжи заговорил об улучшенной версии фильма "Терминатор: Да придёт спаситель" (2009).

По словам режиссёра, которые приводит ScreenRant, негативная реакция публики на ленту "разбила ему сердце", так как ему сначала казалось, что у него вышло хорошо, несмотря на наличие ошибок.

Похвалив работу Джонатана Нолана, помогавшего сценаристам, а также актёров Кристиана Бэйла и Сэма Уортингтона, он выразил мнение, что с годами картина всё же стала смотреться лучше. И добавил, что у него есть другая версия фильма - "более мрачная". Неизвестно, однако, доберётся ли она когда-нибудь до зрителя, но сам МакДжи очень бы этого хотел.

Напомним, 10 сентября на Netflix вышла вторая часть комедийного хоррора МакДжи "Няня".