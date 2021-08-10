Названа причина смерти актрисы Татьяны Жуковой

Названа предварительная причина смерти советской, российской актрисы Татьяны Жуковой-Киртбаи, скончавшейся 9 августа на 82-м году жизни у себя дома в Москве. Как передает РЕН ТВ, речь идет про острую сердечную недостаточность.

Татьяна Жукова родилась 24 октября 1939 года. В 1962-м окончила актерский факультет ГИТИСа. С 1966-го - актриса Театра на Таганке, с 1992-го и до конца жизни служила в театре "Содружество актеров Таганки".

Сниматься начала в конце 60-х: пани Ядвига в "Кабачке 13 стульев", Полина, коллега героини Муравьевой по химчистке в "Москва слезам не верит", баба Сима в "Моей прекрасной няне", ситкомы "Папины дочки" и "Счастливы вместе".