Названо число нарушений при рекультивации свалок и полигонов

По итогам 28 проверок соблюдения природоохранного законодательства при ликвидации свалок и полигонов было выявлено более 200 нарушений. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на коллегии Росприроднадзора.

По словам Абрамченко, ни на одном объекте работы не были проведены в полном объеме или в точном соответствии с проектными документам.

"Финансирование работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется за счет бюджетных средств и средства эти немалые, полагаю такую ситуацию недопустимой, - отметила Виктория Абрамченко. - Поэтому Росприроднадзор должен на всех этапах ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде вести контрольные проверочные мероприятия с привлечением центров лабораторного анализа и технических измерений".

Вице-премьер назвала такую работу постоянным экологическим аудитом государственных контрактов. Кроме того, Виктория Абрамченко считает, что необходимо ввести условия приемки работ по ликвидации опасных для экологии объектов.