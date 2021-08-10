Необычная стабильность рубля продлится до 6 сентября

Специально для "Российской газеты" старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова объяснила причины такого стабильно рубля и как долго это продлится:
- Все, что стоит знать о причинах потрясающей стабильности и устойчивости российского рубля, заключается в действиях Минфина РФ.
Каждый месяц ведомство проводит покупки валюты, которая позже идет в состав ФНБ, согласно бюджетному правилу. Однако в новом отчетном периоде, который стартовал 6 августа, Минфин выкупает валюты на 14,4 млрд рублей ежедневно. Это значительно больше, чем он приобретал месяцем ранее.
Больший объем приобретений валюты снижает волатильность рубля и держит его более-менее стабильным. Это те же интервенции, просто в прогнозируемом масштабе и без стрессов. Внутри дня в валютной секции их не видно, но Минфин на рынке присутствует и снижает курсовую волатильность.
Именно это и "гасит" сейчас последствия слишком высокой подвижности нефтяных цен. Рубль как был сырьевой валютой, так ею и остается, просто работа Минфина сводит к минимуму это влияние именно сейчас.
В то же время, цены на нефть важны для российской экономики и ее валюты. Пока баррель Brent выше $60, никаких рисков для "россиянина" нет.
В августе, который сам по себе имеет довольно спорную репутацию у инвесторов, пока нет предпосылок для проблем с поведением рубля. Нет ли совпадений в статусе августа как проблемного месяца и расширенных интервенции Минфина? Скорее всего, здесь действительно нет параллелей и интриги, но в ведомстве однозначно видели надвигающуюся нефтяную волатильность и точно хотели ее сгладить.
Физический спрос на валюту сейчас немного больше, чем наблюдался в июне и июле. Наконец-то начались полеты в Египет, для россиян появились рейсы в Доминикану, Турция продолжает принимать туристов, несмотря на пожары.
Обычно, в доковидное время, летний период неплохо поддерживал доллар физическим спросом, но сейчас туристический сектор еле дышит, его объемы несравнимы с докризисными, поэтому и поддержки с этой стороны практически нет.
На фоне действий Минфина мы вряд ли увидим серьезную курсовую качку в рублевых парах до 6 сентября. Это значит, что доллар сможет оставаться в привычных нам рамках 72-75 рублей, евро - в границах 86-88 рублей.