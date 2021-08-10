Необычная стабильность рубля продлится до 6 сентября

Рубль стабилен вне зависимости от того, раскачивает ли фондовые рынки или они стоят на месте, падает ли нефть в цене или растет до небес. В валютном секторе все настолько спокойно, что даже необычно.

Специально для "Российской газеты" старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова объяснила причины такого стабильно рубля и как долго это продлится:

- Все, что стоит знать о причинах потрясающей стабильности и устойчивости российского рубля, заключается в действиях Минфина РФ.

Каждый месяц ведомство проводит покупки валюты, которая позже идет в состав ФНБ, согласно бюджетному правилу. Однако в новом отчетном периоде, который стартовал 6 августа, Минфин выкупает валюты на 14,4 млрд рублей ежедневно. Это значительно больше, чем он приобретал месяцем ранее.

Больший объем приобретений валюты снижает волатильность рубля и держит его более-менее стабильным. Это те же интервенции, просто в прогнозируемом масштабе и без стрессов. Внутри дня в валютной секции их не видно, но Минфин на рынке присутствует и снижает курсовую волатильность.

Именно это и "гасит" сейчас последствия слишком высокой подвижности нефтяных цен. Рубль как был сырьевой валютой, так ею и остается, просто работа Минфина сводит к минимуму это влияние именно сейчас.

В то же время, цены на нефть важны для российской экономики и ее валюты. Пока баррель Brent выше $60, никаких рисков для "россиянина" нет.

В августе, который сам по себе имеет довольно спорную репутацию у инвесторов, пока нет предпосылок для проблем с поведением рубля. Нет ли совпадений в статусе августа как проблемного месяца и расширенных интервенции Минфина? Скорее всего, здесь действительно нет параллелей и интриги, но в ведомстве однозначно видели надвигающуюся нефтяную волатильность и точно хотели ее сгладить.

Физический спрос на валюту сейчас немного больше, чем наблюдался в июне и июле. Наконец-то начались полеты в Египет, для россиян появились рейсы в Доминикану, Турция продолжает принимать туристов, несмотря на пожары.

Обычно, в доковидное время, летний период неплохо поддерживал доллар физическим спросом, но сейчас туристический сектор еле дышит, его объемы несравнимы с докризисными, поэтому и поддержки с этой стороны практически нет.

На фоне действий Минфина мы вряд ли увидим серьезную курсовую качку в рублевых парах до 6 сентября. Это значит, что доллар сможет оставаться в привычных нам рамках 72-75 рублей, евро - в границах 86-88 рублей.