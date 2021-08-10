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Рубрика: Культура

"Невероятное сооружение" VII века до нашей эры раскопали в Турции

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции археологи совершили важное открытие в исторической Фригийской долине. В районе Ихсание на западе провинции Афьонкарахисар они обнаружили ранее неизвестный 10-метровый памятник с фригийскими письменами.

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Как сообщает Daily Sabah, памятник, которого нет в археологических каталогах, был обнаружен при проведении спасательных работ. Их целью является сохранение исторических памятников, расположенных во Фригийской долине.

Удивительно, но вновь найденный памятник отличается громадными размерами. Остается только гадать, почему его не нашли раньше. Он получил название "памятник Мальташ".

Археологи считают, что найденный объект представляет собой фасад древнего храма, который был покрыт треугольной крышей. Сам храм был скальным, в древности его буквально вырубили в скале. Его высота составляла 10 метров. Также найдена ниша, которая находится в плохом состоянии сохранности. Ее предназначение пока не установлено, возможно, в ней находились статуи богов.

Более того, над поверхностью земли выступает только часть этого сооружения, ее высота составляет около трех метров. А оставшиеся семь метров храма уходят под землю. Эксперты датировали это сооружение VII веком до нашей эры.

Губернатор Афьонкарахисара Гекмен Чичек в беседе с местными СМИ заявил, что памятник Мальташ является одним из величайших произведений Фригии. Описывая памятник, он использовал такие слова как "невероятное сооружение".

"Мальташ был построен около 3000 лет назад и до сих пор стоит нетронутым, - сказал Гекмен Чичек. - Только определенная часть этого сооружения находилась над землей. Когда мы раскопали его подземную часть во время наших спасательных работ, то сразу поняли, что мы наткнулись на огромный артефакт".

По его словам, ближайшая задача ученых - раскопать таинственную нишу и определить ее предназначение. К слову, сам храм покрыт текстами на фригийском языке.

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Согласно историческим сведениям, Фригия, расположенная на западе Малой Азии, была могущественным царством, первым из известных грекам "паназиатских" держав. Первой столицей этого царства был город Келены, но примерно с X века до нашей эры этот статус перешел к Гордиону.

Считается, что название "Фригия" произошло от наименования народа, переселившегося сюда с территории южных Балкан около 1200 года до нашей эры. Однако точное происхождение фригицев до сих пор не известно. Кстати, фригийцы участвовали в легендарной Троянской войне. Согласно античным мифам, они были союзниками Трои и помогали ей в войне с греками.

Есть мнение, что Фригийское царство сыграло значительную роль в падении Хеттской империи. Согласно этой гипотезе, фригийцы могли прибыть в Малую Азию во время знаменитого нашествия "народов моря". Оно произошло около 1200 года до нашей эры и сокрушило хеттов.

Расцвет Фригии пришелся на VIII век до нашей эры. Тогда же появились первые надписи на фригийском языке, то есть раскопанный в Турции храм может нести на своих стенах один из самых ранних примеров письменности фригийцев. Кстати, сам храм, видимо, был возведен незадолго до краха царства. В 670-х годах до нашей эры Фригия подверглась нашествию киммерийцев, после чего утратила самостоятельность и веками была провинцией различных государств.

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