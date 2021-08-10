Многие люди, которые никогда не инвестировали, задумываются: с чего начать, куда вкладываться и как избежать рисков. Что делать в 2021 году новичкам на фондовом рынке? Советует заместитель президента - председателя правления "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.

В любом деле главное - начать. Если боитесь инвестировать, начните с консервативных инструментов

В 2021 году из-за повышенной инфляции ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, ключевая ставка с начала года уже выросла на 2,25 процентного пункта. Можно ожидать еще одно повышение в этом году, однако в следующем по мере снижения инфляции регулятор может приступить к снижению ставки.

И если 2021 год стал не самым удачным для рынка облигаций, то к концу 2022 года инвесторы могут увидеть двузначные доходности. Облигации - это консервативный инструмент с хорошо прогнозируемой доходностью, при этом купоны выплачиваются с четко обозначенной периодичностью.

Также с 1 октября неквалифицированным инвесторам станут вновь доступны структурные продукты с полной защитой капитала при условии прохождения тестирования. Можно начать и с них.

Учитесь работать на фондовом рынке

Одна из распространенных ошибок - вложение в незнакомые инструменты. Не стоит торопиться и принимать на себя неизвестный риск, это может привести к разочарованию.

Существует много полезной литературы по финансовому рынку, в первую очередь рекомендую выбирать зарубежную. Также вы можете пройти обучающие курсы.

Инвестируйте регулярно

Инвестирование приносит результат тогда, когда им занимаются на регулярной основе. Длинный горизонт инвестиций существенно увеличивает вероятность положительного результата: краткосрочная волатильность рынка всегда отыгрывается в долгосрочной перспективе. Кроме того, докупая активы регулярно, вы делаете это по усредненной цене - снижается риск единовременных вложений по завышенной стоимости.

Не переоценивайте свои силы

Нередки случаи, когда начинающие инвесторы с момента выхода на рынок ищут в себе талант Сороса или Баффета и начинают активно спекулировать. Но такие способности есть далеко не у всех, и редко кому удается за короткий срок заработать миллионы. Самая распространенная ошибка - купил на длинный срок, но продал с убытком при первой или второй коррекции рынка.

Не забывайте использовать налоговые льготы от государства

Инвестиции позволяют пользоваться различными налоговыми льготами. Например, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) первого типа позволяет получать вычет до 52 тыс. рублей в год при условии, что инвестор не закрывает этот счет минимум 3 года.

Также нужно не забывать о преимуществах ПИФов - при удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на вычет в размере до 3 млн рублей ежегодно.