ООН предупредила о необратимой катастрофе из-за глобального потепления

Землю ожидает необратимая катастрофа, связанная с глобальным потеплением - критический температурный порог наша планета преодолеет уже через 9 лет - в 2030 году, следует из отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН.

По мнению экспертов, уже в 2019 году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла своих максимальных значений за последние 2 млн лет. "Выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива душат нашу планету и подвергают риску миллиарды людей", - отметил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ученые предупреждают, что из-за изменения климата увеличится число ливней и, соответственно, наводнений в одних регионах, другие будут страдать от сильной засухи, а прибрежным районам грозит серьезное повышение уровня моря.

Для того, чтобы стабилизировать ситуацию необходимо к 2030 году сократить как минимум вдвое выбросы углекислого газа, а к 2050-му - полностью.