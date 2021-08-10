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10.08.2021 09:32
Рубрика: Экономика

Опрос: Более половины российских отпускников отдыхают дома

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый пятый россиянин (20%) в этом году уже побывал в отпуске. Из них более половины отдыхали у себя дома и лишь каждый четвертый - в других местах в пределах России За границей отдыхали лишь 2% наших граждан.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
Опрос: COVID-19 испортил летний отпуск каждому пятому россиянину

Эти данные собрал Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), который провел всероссийский опрос 23-25 июля 2021 года среди 1500 респондентов, - сообщает "Интерфакс".

Домашний отдых в России обычно представляется, в основном, "дачным". И в стране еще с прошлого (первого ""ковидного") года растет спрос на покупку и аренду загородной недвижимости: по данным разных агентств за полтора года цены уже выросли от 25 до 35%. Россияне также в пять раз увеличили "дачные" расходы по сравнению с допандемийным уровнем, говорится в исследовании аналитического проекта Tinkoff Data. Крупнейшие ритейлеры также отмечают повышенный спрос на товары для загородной жизни. Тем не менее, по результатам исследования ФОМ, нынче лишь каждый седьмой россиянин, уже побывавший в 2021 году в отпуске, отдыхал на даче.

Но отпускной сезон еще не закончился, и по данным исследования ФОМ, планы на отдых в оставшуюся часть текущего года, которые имеются у каждого четвертого россиянина, следующие. Около половины участников опроса, собираются отдыхать у себя дома, каждый шестой - на даче, почти треть собирающихся в отпуск - в других местах в пределах России. Отдохнуть в странах ближнего и дальнего зарубежья собираются по 1% респондентов.

А 15% россиян в этом году работают без отпусков.

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