Отсутствие прививки не станет основанием для недопуска в общежитие

Отсутствие прививки от COVID-19 у студента не может служить причиной для незаселения в общежитие. Тоже самое относится и к недопуску в кампус. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

Также он отметил, что, если вузы станут безосновательно применять ограничительные меры к студентам из-за распространения коронавируса, будут примеряться административные меры.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал учебные заведения обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от COVID-19 студентам.