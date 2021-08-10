Парламент Италии урегулирует использование электросамокатов

Парламент Италии намерен урегулировать использование электросамокатов, сегвеев, моноколес и ховербордов, которые внесли небывалый хаос на улицы крупных городов, а также стали причиной многочисленных аварий и несчастных случаев.

Ранее, руководствуясь благими намерениями, нацеленными на стимулирование микромобильности, жителям мегаполисов и городков с населением более 50 тысяч человек итальянские власти предоставили возможность получить бонус в 500 евро на приобретение альтернативных транспортных средств. В результате, согласно официальным данным, на сегодняшний день каждым третьим видом транспорта на улицах итальянских городов стал электросамокат.

В прошлом году их взяли только напрокат 7,4 миллиона человек, средняя продолжительность поездки составила 12 минут, а средний путь 1,8 км. Мало того, что водители (главным образом подростки) новейших средств передвижения нередко паркуются где попало, создавая проблемы пешеходам, львиная доля самокатчиков не соблюдает скоростной режим, провоцируя аварийные ситуации не столько на проезжей части, сколько на тротуарах. В прошлом году с участием электросамокатов произошло 564 ДТП , погиб один человек, а с января 2021 года по вине электросамокатов погибли уже 4 человека. Именно последнее обстоятельство побудило парламентариев ужесточить правила их эксплуатации.

Согласно законопроекту, скорость электросамокатов на городских дорогах не должна превышать 30 км/ч, на велосипедных дорожках - 20 км/ч, а в пешеходных зонах скоростной режим будет ограничен 6 км/ч. Законом будет караться небрежная парковка. Также владельцев самокатов обяжут приобретать специальную страховку, носить шлемы и куртки с отражателями. Кроме того, рассматривается возможность введения запрета для владельцев электросамокатов на езду в темное время суток.