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Рубрика: Происшествия

Подразделения СК отправили за полгода в суд пять тысяч коррупционных дел

Текст: Наталья Козлова
Пять тысяч уголовных дел о коррупции отправили в суд территориальные подразделения Следственного комитета России. Эта цифра была названа Александром Бастрыкином на оперативном совещании, главной темой которого были результаты работы региональных следственных органов за полгода.

Глава СК озвучил ряд цифр. Так, за шесть месяцев было отправлено в суд 48523 уголовных дела против 50797 человек. Расследовано 1621 преступление, которые совершили организованные группы и преступные сообщества. В суды передано 5091 дело о коррупции, в том числе против 242 человек с особым правовым статусом. Бастрыкин заявил, что активно принимаются уголовно-правовые меры по пресечению злоупотреблений в сфере реализации национальных проектов Российской Федерации. Возбуждено 337 уголовных дел, 87 из них уже переданы в суд.

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На постоянном контроле в Следственном комитете находится защита трудовых прав граждан. Направлено в суд 398 уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы, еще 425 дел прекращено в связи с полным возмещением ущерба обвиняемыми и деятельным раскаянием. В ходе следствия потерпевшим работникам выплачена задолженность в 2,4 миллиарда рублей. На имущество обвиняемых стоимостью 1,7 миллиарда рублей по ходатайству следователей наложен арест.

Целенаправленной назвал Бастрыкин работу по защите детей от преступников. В суд передано 6347 уголовных дел о таких преступлениях. Одновременно принимаются меры по предотвращению участия несовершеннолетних в незаконных действиях. В суд уже ушли 4299 уголовных дел о совершенных подростками преступлениях.

Глава СК подчеркнул, что его ведомством совместно с МВД и ФСБ раскрыто 4674 преступления прошлых лет. Из них - 481 убийство, 279 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 274 изнасилования, 1537 иных тяжких и особо тяжких преступлений.

О возмещении ущерба гражданам и стране Бастрыкин сказал следующее. За полгода потерпевшим и государству возмещено 37,7 миллиарда рублей. Кроме того, наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью 34,9 миллиарда рублей.

Лучшей названа работа следственных управлений по Удмуртской и Чувашской республикам, Приморскому краю, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Республике Мордовия.

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На совещании говорили и про причины недостатков в работе некоторых следственных подразделений. На мероприятии заслушаны доклады руководителей следственных управлений по Республике Калмыкия, Тверской и Ярославской областям. Глава ведомства потребовал от руководства этих региональных подразделений самого тщательного анализа проблем и поставил ряд конкретных задач. Он потребовал в кратчайшие сроки принять действенные меры по оперативному устранению обсуждаемых недостатков.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией

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