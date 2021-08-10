Подразделения СК отправили за полгода в суд пять тысяч коррупционных дел

Глава СК озвучил ряд цифр. Так, за шесть месяцев было отправлено в суд 48523 уголовных дела против 50797 человек. Расследовано 1621 преступление, которые совершили организованные группы и преступные сообщества. В суды передано 5091 дело о коррупции, в том числе против 242 человек с особым правовым статусом. Бастрыкин заявил, что активно принимаются уголовно-правовые меры по пресечению злоупотреблений в сфере реализации национальных проектов Российской Федерации. Возбуждено 337 уголовных дел, 87 из них уже переданы в суд.
На постоянном контроле в Следственном комитете находится защита трудовых прав граждан. Направлено в суд 398 уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы, еще 425 дел прекращено в связи с полным возмещением ущерба обвиняемыми и деятельным раскаянием. В ходе следствия потерпевшим работникам выплачена задолженность в 2,4 миллиарда рублей. На имущество обвиняемых стоимостью 1,7 миллиарда рублей по ходатайству следователей наложен арест.
Целенаправленной назвал Бастрыкин работу по защите детей от преступников. В суд передано 6347 уголовных дел о таких преступлениях. Одновременно принимаются меры по предотвращению участия несовершеннолетних в незаконных действиях. В суд уже ушли 4299 уголовных дел о совершенных подростками преступлениях.
Глава СК подчеркнул, что его ведомством совместно с МВД и ФСБ раскрыто 4674 преступления прошлых лет. Из них - 481 убийство, 279 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 274 изнасилования, 1537 иных тяжких и особо тяжких преступлений.
О возмещении ущерба гражданам и стране Бастрыкин сказал следующее. За полгода потерпевшим и государству возмещено 37,7 миллиарда рублей. Кроме того, наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью 34,9 миллиарда рублей.
Лучшей названа работа следственных управлений по Удмуртской и Чувашской республикам, Приморскому краю, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Республике Мордовия.
На совещании говорили и про причины недостатков в работе некоторых следственных подразделений. На мероприятии заслушаны доклады руководителей следственных управлений по Республике Калмыкия, Тверской и Ярославской областям. Глава ведомства потребовал от руководства этих региональных подразделений самого тщательного анализа проблем и поставил ряд конкретных задач. Он потребовал в кратчайшие сроки принять действенные меры по оперативному устранению обсуждаемых недостатков.