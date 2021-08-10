Половина работодателей считают, что ТК лучше бизнеса защищает работников

Права работника лучше защищены Трудовым кодексом РФ, чем интересы бизнеса. Таков вывод опроса сервиса по поиску работы Superjob среди менеджеров по персоналу и экономически активных россиян.

По итогам исследования, почти половина работодателей - 48 процентов высказали точку зрения о том, что трудовое законодательство в большей степени защищает интересы работника. Лишь 10 процентов менеджеров по персоналу уверены, что закон чаще оказывается на стороне работодателя. В том, что трудовое законодательство в равной мере защищает и интересы бизнеса, и интересы наемных сотрудников, убеждены 27 процентов работодателей.

Однако весом и противоположный взгляд: 37 процентов опрошенных считают, что трудовое законодательство в большей степени защищает права работодателя. В том, что закон чаще выступает на стороне работника, убеждено втрое меньше респондентов - 12 процентов. Почти треть участников опроса - 28 процентов - согласились с тем, что ТК РФ сбалансирован и в равной мере и степени защищает права обеих сторон.

Опрошенные старше 45 лет чаще других полагают, что трудовое законодательство в большей степени выражает интересы работодателя - 44 процента. Среди тех, чей доход выше 80 тысяч рублей, чуть больше тех, кто считает, что ТК РФ больше защищает работника - 20 процентов.

По сравнению с 2013 годом, когда SuperJob проводил подобное исследование, сотрудники и работодатели стали чаще считать, что трудовое законодательство более сбалансировано. Восемь лет назад о равных гарантиях говорили 17 сотрудников и 19 работодателей, в 2021 году - 28 и 27 процентов соответственно.