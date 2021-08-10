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Рубрика: Общество

Половина работодателей считают, что ТК лучше бизнеса защищает работников

Текст: Владимир Емельяненко

Права работника лучше защищены Трудовым кодексом РФ, чем интересы бизнеса. Таков вывод опроса сервиса по поиску работы Superjob среди менеджеров по персоналу и экономически активных россиян.

Фото: iStock
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По итогам исследования, почти половина работодателей - 48 процентов высказали точку зрения о том, что трудовое законодательство в большей степени защищает интересы работника. Лишь 10 процентов менеджеров по персоналу уверены, что закон чаще оказывается на стороне работодателя. В том, что трудовое законодательство в равной мере защищает и интересы бизнеса, и интересы наемных сотрудников, убеждены 27 процентов работодателей.

Однако весом и противоположный взгляд: 37 процентов опрошенных считают, что трудовое законодательство в большей степени защищает права работодателя. В том, что закон чаще выступает на стороне работника, убеждено втрое меньше респондентов - 12 процентов. Почти треть участников опроса - 28 процентов - согласились с тем, что ТК РФ сбалансирован и в равной мере и степени защищает права обеих сторон.

Опрошенные старше 45 лет чаще других полагают, что трудовое законодательство в большей степени выражает интересы работодателя - 44 процента. Среди тех, чей доход выше 80 тысяч рублей, чуть больше тех, кто считает, что ТК РФ больше защищает работника - 20 процентов.

По сравнению с 2013 годом, когда SuperJob проводил подобное исследование, сотрудники и работодатели стали чаще считать, что трудовое законодательство более сбалансировано. Восемь лет назад о равных гарантиях говорили 17 сотрудников и 19 работодателей, в 2021 году - 28 и 27 процентов соответственно.

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