Посольство РФ: Военные США находятся в Сирии незаконно

Посольство России в США заявило о том, что американские военные подразделения находятся на территории Сирии без каких-либо оснований. Так в диппредствительстве отреагировали на заявление представителя возглавляемой США международной коалиции Уэйна Маротто, который написал, что "у военных есть мандат на пребывание в Сирии", сославшись при этом на резолюцию СБ ООН.

"Факт в том, что ВС США находятся в Сирии незаконно", - цитирует РИА Новости комментарий российского посольства.

Также в диппредставительстве посоветовали Уэйну Маротто внимательно ознакомиться с текстом резолюции СБ ООН, на которую он ссылался.