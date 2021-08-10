Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок

Производители сжиженного углеводородного газа (СУГ) переориентировали поставки около 40 тыс. тонн СУГ в августе с экспорта на внутренний рынок. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания с ФАС и крупными компаниями-производителями СУГ.

Меры приняты для того, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на сжиженный углеводородный газ и возникновения его дефицита на рынке. Критическая ситуация с СУГ возникла после аварии 5 августа на заводе по подготовке к транспортировке газового конденсата в Новом Уренгое, принадлежащего "Газпрому", которая может повлиять на объемы производства СУГ на других предприятиях Западной Сибири.

При этом рост биржевых цен на СУГ начался задолго до аварии, в середине июля. Но после инцидента котировки прибавили более 10% и сейчас находятся на уровне 50,9 тыс. рублей за тонну.

СУГ используется в России, как топливо для автомобилей, а также для отопления частных домов и приготовления пищи (в баллонах). Годовое потребление СУГ в России составляет чуть менее 12 млн тонн.