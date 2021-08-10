Работодатели рассказали, как относятся к часто болеющим работникам

Треть работодателей уверены, что в их компаниях есть сотрудники, которые злоупотребляют больничными, а каждый четвертый считает это поводом для увольнения, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование медицинского сервиса "Доктор рядом" и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

При этом большинство работодателей сообщили, что не будут увольнять часто болеющих работников, двое из трех признались, что в их компаниях болеющих просят поработать во время болезни, треть из них уточнили, что сотрудников просят поработать только в случае возникновения форс-мажора.

При этом только 8% работников сообщили, что их увольняли из-за болезни. Остальные с таким не сталкивались.

Отмечается, что почти 86% опрошенных считают здоровье важнее работы. Преимущественно такого мнения придерживаются люди, занятые в строительной сфере, образовании и сельском хозяйстве. Более пренебрежительно относятся к своему здоровью IT-специалисты.

Всего в исследовании приняли участие 1,5 тысячи работодателей и работников.