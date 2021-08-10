Бизнесмены Европы стали призывать к отмене антироссийских санкций

Санкции против России вводились уже почти 100 раз. Наиболее частым инициатором санкционных событий являются США, за ними следует Европейский союз и некоторые отдельные его страны-члены, такие как Эстония, Латвия, Финляндия. Большая часть эпизодов связана, конечно, с украинским кризисом - именно по нему в санкционные списки внесено наибольшее количество компаний и частных лиц.

С одной стороны, санкции - это серьезный минус и урон экономике: доля иностранцев в ОФЗ сильно уменьшилась, пострадал ряд российских компаний. Проблема для бизнеса здесь еще и в том, что темы для санкций - это большая политика и решение ситуации с ними определяется именно внешнеполитическими интересами и вопросами национальной безопасности. Для бизнеса все это оборачивается издержками и потерями, поскольку отдельные компании просто не могут управлять столь глобальными рисками.

С другой стороны, за семилетний санкционный период удалось точечно наладить производство внутри страны. В частности, введение санкций положительно повлияло на пищевую промышленность и сельское хозяйство.

Однако постоянно появляются новые поводы для введения новых или продления уже существующих санкций. Под основной удар, возможно, снова попадет госдолг, который и так уже частично запретили выкупать иностранным инвесторам. Об этом запрете США объявили еще в апреле 2021 года, в силу он вступил с 14 июня, а 20 июня США заявили о подготовке нового пакета санкций. Для инвесторов очень важно, чтобы запрет на покупку российского госдолга в новом пакете не был расширен и не затронул вторичные торги ОФЗ. Что касается отключения от системы SWIFT, о котором в последнее время много говорят, то, я думаю, его все же не будет. Не так давно представитель компании в России заявил об отсутствии у нее таких намерений, поскольку отключение приведет к трудностям у самих зарубежных партнеров.

89 процентов крупных немецких компаний хотят отмены санкций

Еще один нюанс: в последнее время наблюдается некая разобщенность в позициях Европы и США по санкционной политике. Очевидно, что Европа уже не так сильно хочет вводить санкции против России. Свою роль играет в этом и позиция Германии по "Северному потоку - 2". Даже продление на полгода европейских секторальных санкций, введенных еще в 2014 году из-за ситуации на Украине, выглядит скорее как политический рычаг воздействия на Россию, нежели как реальные попытки навредить экономике. К тому же бизнесмены в европейских странах все чаще призывают к отмене антироссийских санкций. В конце июня были опубликованы результаты опроса, проведенного Российско-германской торговой палатой, из которых следует, что из 89 процентов из 109 опрошенных крупных немецких компаний (суммарный оборот 13 миллиардов евро) хотят отмены санкций и возобновления полноценного сотрудничества с Россией.

Российским инвесторам в этой ситуации я рекомендую диверсифицировать свои активы. Необходимо, во-первых, учитывать возможное грядущее ослабление рубля, вызванное новыми санкциями, и иметь валютные накопления. Во-вторых, покупать не только российские или только американские акции, а и то и другое. И в-третьих, наблюдать за новостями и учиться делать из них выводы.