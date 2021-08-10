Дожди с грозами и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 10 августа

Во вторник, 10 августа в столице ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди с грозами, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра.

Температура днем составит 26-28 градусов тепла, ночью может опуститься до 17 градусов тепла. Атмосферное давление во вторник будет держаться в районе 750 мм ртутного столба, ветер - 5-10 метров в секунду.

Что касается Московской области, то температура здесь будет колебаться от +25 до +30 градусов, а вот ночью столбик термометра может опуститься до +14 градусов.