Ярмарки выходного дня помогут снизить цену "борщевого набора"

Как и во многих других регионах, в Брянской и Рязанской областях для снижения стоимости "борщевого набора" организуют ярмарки выходного дня. Цены на овощи местных производителей в отсутствие "торговой прокладки" снижаются на них в полтора-два раза.

В Рязанской области в августе для стабилизации цен на овощную продукцию власти решили организовать дополнительные торговые площадки, на которых местные аграрии могут реализовывать свою продукцию напрямую, минуя магазины. Как сообщили в региональном Министерстве промышленности и экономразвития, всего в областном центре и муниципальных образованиях региона организовано около 180 ярмарок и дополнительных торговых площадок. К примеру, в Рязани к двум рынкам и шести ярмаркам, расположенным в традиционных местах, в минувшие выходные добавилось семь дополнительных площадок, на которых торговля будет ежедневной. По данным министерства, на ярмарках выходного дня торговали свыше 600 рязанских производителей, в том числе граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и реализующие избытки выращенных овощей.

Николай Гаврилин привез на ярмарку картошку, морковь, свеклу и молодую капусту. Претензий к качеству своей продукции он не опасается: "Я же продаю то, что для себя выращиваю". Картофель по цене 20 рублей, морковь и свекла - по 35, молодая капуста - по 20. У Николая Владимировича с супругой 30 соток земли под Рязанью, на которых они и собирают урожай овощей. Излишки ежегодно продают на ярмарках, как правило, по субботам.

- Мы вдвоем с женой, она - пенсионер, у меня работа сезонная - оператор котельной. Так что все лето выращиваем овощи и для себя, и на продажу. В этом году лето засушливое, но у нас есть два колодца, так что все на поливе. Солнца много, воды хватило - урожай отличный. А качество? Если народ все время идет, в очередь выстраивается - - значит, довольны, - рассказал корреспонденту "РГ" Николай Владимирович.

Для них с женой личное подсобное хозяйство и продажа излишков - серьезное подспорье в семейном бюджете. Но при этом даже в мыслях нет продавать по магазинным ценам.

В Рязани к двум рынкам и шести ярмаркам, расположенным в традиционных местах, добавилось семь дополнительных площадок, на которых торговля будет ежедневной

- Ну поставлю я морковку по 100 рублей. Кто ее покупать будет? А так за пару часов распродал все, что привез. И мне хорошо, и люди довольны, - рассуждает Николай Гаврилин.

Правда, не везде продукция местных огородников дешевле, чем у ритейла. Так, на рынках в соседней Туле появились первые помидоры из личных подсобных хозяйств. Тульские хозяйки продают их по 200 рублей за килограмм. Говорят, что они настолько лучше магазинных, что такая цена оправданна. Николай Гаврилин с таким подходом не согласен, предполагает, что такие цены выставляют перекупщики. У него тоже есть тепличка, в которой он выращивает помидоры для себя. По его словам, если будут излишки, то продавать будет рублей по 50-60. Огурцы, к примеру, продавал по 40 рублей.

- Был бы урожай. А от своего товара убытка не будет, - уверен Николай Владимирович.

Впрочем, каждый огородник сам оценивает свою продукцию.

Конечно, полностью обеспечить спрос на овощи мелкие торговцы не могут, но в стабилизации цен на овощи "борщевого набора" ярмарки свою роль играют. Так, по данным Рязаньстата, 31 июля на ярмарках выходного дня в Рязани стоимость овощей была значительно ниже среднестатистической по региону. Цена на картофель начиналась от 20 рублей за килограмм, в то время как средняя потребительская цена - 39,19. Капусту продавали от 25 рублей при средней ее стоимости в торговле 41,78, репчатый лук - от 25 рублей (29,82), морковь - от 30 рублей (65,93), столовую свеклу - от 20 рублей за килограмм (69,99). А4 августа, по данным мониторинга регионального Минсельхоза, цена на картофель в сетевых магазинах снизилась до 28-43 рублей, на капусту - до 35-50, морковь - до 40 рублей.

"У тех, кто торгует на ярмарках, качество продукции зачастую выше. Это же прямо с поля, - отмечают в региональном Минсельхозе. - К тому же сезон местных овощей только начался, цены будут падать до сентября".

А как у соседей

В Брянске в августе также обратились к ярмарочному опыту, когда жители региона могут напрямую, без торговых посредников приобрести качественную и экологически чистую продукцию местных товаропроизводителей, входящую в "борщевой набор". Как пояснили в региональном правительстве, в Брянской области создана рабочая группа по мониторингу цен на сезонные овощи. Уже сейчас можно говорить, что цены на рынках от местных аграриев в полтора - два раза ниже, чем в торговых сетях. К примеру, лук по 25 рублей за килограмм, капуста и картошка - по 20, свекла - по 45.

С 14 августа еженедельно по субботам во всех районах Брянской области и в Брянске начнут работать традиционные ярмарки выходного дня по продаже местной сельскохозяйственной продукции. Так, в областном центре ярмарки будут проходить на четырех торговых площадках. "Главная цель - добиться снижения цен на продукты, чтобы не было ситуации, когда стоимость продукции в магазине в разы выше отпускной цены сельхозпроизводителей", - говорят чиновники. При этом подчеркивается, что работа торговых мест обеспечена с соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований. А участникам ярмарок - как торговцам, так и покупателям - необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

К участию в ярмарках приглашаются крестьянские фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности области, а также жителей области.