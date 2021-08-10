Как врачам получить бесплатную землю в Подмосковье

Более 4 тысяч врачей смогут воспользоваться правом на бесплатное получение земельного участка в Подмосковье. И это только те специалисты, которые уже работают в медучреждениях области. Но претендовать на бесплатную землю смогут и все вновь пришедшие медики - при соблюдении определенных условий.

В Подмосковье вступил в силу закон об обеспечении землей врачей дефицитных специальностей. "Он принят, чтобы привлечь и удержать врачей на отдаленных территориях области, где отмечается наибольший дефицит узких специалистов", - отмечает зампред правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она напомнила об основных положениях нового закона: он действует на территории 36 муниципалитетов области, не захватывая ближний пояс, где просто нет свободной земли и очень востребована другая форма поддержки врачей - социальная ипотека. Площадь выделяемого участка - 10-15 соток. Получить его могут специалисты, отработавшие в подмосковных больницах и поликлиниках не меньше трех лет.

Сначала земля будет предоставляться в безвозмездное пользование, но если в течение шести лет после получения участка на нем появится дом, недвижимость разрешат оформить в собственность. "Считаем, что это действенная мера, которая поможет привлечь специалистов из других регионов и даже из ближних муниципалитетов в отдаленные округа области", - подчеркнула Стригункова.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, подать заявку на получение земли можно уже сейчас несколькими способами. Например, обратившись в местную администрацию. Можно походить по сайту torgi.gov.ru, посмотреть, какие участки торгуются в конкретных муниципалитетах Подмосковья для индивидуального жилищного строительства. Затем на региональном портале госуслуг отыскать услуги "Предварительное согласование земельных участков" или "Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование", указать там координаты участка, а в графе "основание" просто проставить должность и место работы. Дальше чиновники все доделают сами. "А к концу августа мы сформируем пул доступных участков, и процедура выбора упростится до минимума - достаточно будет выбрать приглянувшуюся землю из готового перечня и в течение 15 дней оформить ее в пользование", - говорит Адигамова.

Важное уточнение: на бесплатную землю не могут претендовать участники программы социальной ипотеки и те, кто уже получал участки по социальным программам. А вот тем, кто приехал работать в сельскую местность по программе "Земский доктор" подать заявку не возбраняется.