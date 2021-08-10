Капремонт многоэтажек потребовал дополнительного финансирования

Капитальный ремонт многоквартирных домов в регионах Черноземья с каждым годом проходит все более организованно, и эксперты отмечают, что это вполне естественно. Если сначала такой показатель, как собираемость взносов от жильцов многоэтажек, едва доходил до половины необходимой суммы, то теперь большая часть владельцев квартир соглашается с требованием фонда и исправно перечисляет деньги. Однако без сложностей все же не обходится, и все они так или иначе связаны или с компетенциями подрядчиков, или с недофинансированием.

Шестьдесят - не возраст?

Несмотря на внушительный опыт реализации программы капитального ремонта в Белгородской области, где обновлять многоэтажки начали раньше других в качестве пилотного проекта, споры о том, почему один дом поставили в очередь раньше, чем другой, остаются. Так, жильцы кирпичной хрущевки на улице Александра Невского недоумевают: панельная девятиэтажка в соседнем микрорайоне начала преображаться, хотя гораздо младше. И таких примеров по городу достаточно. Конечно, никто из жильцов не может сравнить комфорт проживания в одних домах с другими, и некоторые в своем стремлении приблизить дату капитального ремонта используют все доступные способы.

Так, в отделение Общероссийского народного фронта обратились жители двухэтажного дома в Белгороде. Там всего 12 квартир, здание возвели в далеком 1961 году, и, несмотря на солидный 60-летний возраст, дату капитального обновления дома назначили на 2042 год. Получается, чтобы дождаться работ, многоквартирная постройка должна отпраздновать 80-летний юбилей.

Старший по двухэтажке-долгожителю Андрей Дубина, в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что соседний дом, который, к слову, построен всего на год позже, по плану должен быть отремонтирован в 2024 году. Можно было бы предположить, что в программу капитального ремонта попросту вкралась ошибка: цифры в сроках капремонта 60-летней многоэтажки перепутали. Однако, так или иначе, жильцы начали требовать их пересмотра.

Причиной такой активности послужило не только ощущение несправедливости происходящего. Одна из стен дома дала такую трещину, что та стала отличительным знаком дома и постепенно разрослась на всю стену, тотальный износ инженерных сетей дал о себе знать порывами труб, а в холодные зимние дни температура воздуха в квартирах опускалась до критичных 12 градусов.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области Александр Ахтырский, изучив ситуацию, выразил недоумение.

- Дому уже 60 лет, невооруженным глазом видно его плачевное состояние, еще 21 год без ремонта он просто не выдержит. К назначенной дате дому пойдет девятый десяток лет, - отметил он.

Решение об установке автоматических тепловых пунктов в Липецке должны принять как минимум две трети собственников квартир

В результате встреч с чиновниками срок капитального ремонта изменили, приблизив его максимально, - работы начнутся уже в будущем году. При этом, как отметили в ОНФ, соседи активных белгородцев, чей дом немного младше, не будут ждать и 2024 года: работы в многоквартирных постройках проведут одновременно.

Забота о фасаде

Однако порядок домов в программе капитального ремонта не единственная проблема. Два года подряд в Белгородской области работы по утеплению фасадов перестали выполняться: их исключили из перечня обязательных. Копить на них самостоятельно жильцы не готовы, о чем сами же и заявили. При этом все осознают: без утепления фасадов замена инженерных сетей, лифтов, новая кровля и даже косметический ремонт подъездов, который управляющие компании стараются провести после капитального, не дают должного эффекта. В квартирах то холодно, то жарко, под окнами и в углах становится сыро. После многочисленных жалоб на все это и названные непосильными взносы на капремонт врио белгородского губернатора Вячеслав Гладков принял решение профинансировать утепление фасадов из бюджета. Никакого денежного участия в этом от владельцев квартир не требуется: 1,7 миллиарда рублей выделено не только на реконструкцию фасадов, но и на установку автоматических тепловых пунктов в 192 домах, где в нынешнем году проходит капитальный ремонт.

К слову, без автоматических тепловых пунктов утепление не позволило бы достичь должного эффекта и сэкономить на отоплении. Теперь, когда бюджетные средства направляются и на эти цели, белгородцы надеются платить за тепло в предстоящем сезоне меньшие суммы. По словам главы регионального Фонда капремонта Леонида Белоковаленко, экономия может составить до 30 процентов.

В Липецкой области в многоэтажках тоже устанавливают автоматические тепловые пункты. Только там эта процедура занимает больше времени. Решение об установке должны поддержать как минимум две трети собственников квартир, причем, как правило, это делают те жители, которые изначально решили копить на капремонт на специальном счете, однако недавно такая возможность появилась и у тех, кто перечисляет деньги в общий фонд. После этого производятся расчеты, ведь за АТП и работы придется доплатить в любом случае, и исходя из этой суммы увеличивают ежемесячный взнос на капитальный ремонт. Помимо прочего, целесообразность установки теплового пункта оценивают как в управляющей компании, так и в Фонде капремонта. И только после этого в доме начинаются перемены.

В нынешнем году свыше 30 липецких многоэтажек будет оборудовано АТП, а их жильцы смогут сэкономить на тепле. В департаменте ЖКХ Липецка привели в пример две многоэтажки, которые будут второй раз зимовать с АТП: в прошлом году владельцы двухкомнатной квартиры средней площади в многоэтажке в Боевом проезде сэкономили свыше четырех тысяч рублей за сезон, на улице Пушкина - 10 тысяч.

При этом, как отмечают в липецком Фонде капремонта, вернуть свои средства, собранные на установку АТП, у владельцев квартир есть: субсидии на возмещение части затрат на эти цели предоставляет федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ, а их сумма достигает 80 процентов.

Работы по дому

Программа капитального ремонта потребовала не только средств, но и новых навыков от строителей. Как правило, в конкурсах на выполнение работ принимают участие местные подрядчики, они же стараются идти в ногу со временем и осваивать передовые технологии ремонтных работ.

Так, в Белгороде впервые при капитальном ремонте кровли одного из домов использовалась технология "ВИР-пласт". Ее принцип прост: старый кровельный пирог механически снимается и измельчается. После эта масса проходит термогенерацию, а получившийся материал используется для дальнейших работ.

Современные энергоэффективные утеплители, фасадные покрытия, с одной стороны, прочные, с другой - не лишенные декоративности, трубы со значительным процентом полимеров в составе - все это позволяет сокращать сроки работ, а долговечность всех конструктивных элементов дома, наоборот, увеличивать.

Впрочем, как отмечают подрядчики, в строительной отрасли и ЖКХ главное - по-прежнему кадры. Программа капремонта существенно увеличила потребность в них. Важно подобрать в бригаду не только профессионалов, но и тех, кто искренне хочет сделать постаревшие многоэтажки комфортнее. Сложностей с домами, где зачастую нужно сохранить старинные декоративные элементы или понимать особенности конструктивных элементов, хватает. В Липецке, к примеру, подошел срок капитального ремонта первого в городе дома с застекленными балконами. Фасадное покрытие от него попросту падало кусками, и примечательно, что семья архитектора Геннадия Александрова, проектировавшего дом, жила здесь 20 лет. Теперь же в капремонте принимает участие его сын - Илья Александров. Он вспоминает, как отец ездил в Москву и получал разрешение на остекленные лоджии и балконы: до этого так не строили. А у Александрова-младшего задача два ли не сложнее: нужно и идею автора проекта сохранить, и природу отделочных материалов оставить неизменной, и не шокировать жильцов цветовой гаммой, сделав ее максимально близкой к прежней, и в то же время использовать современные материалы, например теплоизоляционную фасадную смесь.

Первые штрихи уже сделаны, и жители липецкого дома довольны. Вместе с тем, как и тысячам владельцев квартир в регионах, им до осени нужно контролировать качество работ, чтобы капитальный ремонт не пришлось переделывать.