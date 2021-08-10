Москвичей ожидает самый яркий звездопад лета

Метеорный поток Персеиды столичные жители смогут наблюдать в ночь с 12 на 13 августа, сообщает портал mos.ru, уточняя, что при отсутствии облаков можно будет увидеть до 110 метеоров в час или один-два метеора в минуту.

Поток Персеиды можно наблюдать только раз в год, когда Земля находится на определенном витке орбиты, а Луна проходит фазы новолуния. Пик метеорной активности в этот раз прогнозируется 12 августа в 23.00. В это время можно увидеть максимальное количество падающих звезд.

Впрочем, специалисты столичного планетария уточняют, что за звезды человеческий глаз принимает шлейфы полевых частиц, выпущенных кометами. Крошечные пылинки сгорают в слоях атмосферы, а мы видим просто светящиеся линии. Но завораживающей красоты зрелище от этого не теряет - многие весь год ждут того момента, когда снова можно будет увидеть августовское небо в росчерках падающих звезд.