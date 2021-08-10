Наталья Сергунина: В столичном "Технограде" появился профцентр для предпринимателей

Профессиональный центр малого и среднего предпринимательства открылся в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Здесь предприниматели и самозанятые смогут получить новые знания в самых разных областях - от IT-технологий до флористики. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, обучение бесплатное.

Как рассказала Сергунина порталу mos.ru, желающим предлагается девять направлений для обучения. Среди них - информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. "В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ", - подчеркнула заммэра.

Расписание занятий опубликовано на сайте профессионального центра.