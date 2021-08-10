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10.08.2021 13:28

Под Брянском потребовали отремонтировать ветхий коллектор

Текст: Елена Шулепова (Брянск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 179(8530)
В Брянске региональное отделение Общероссийского народного фронта направило письмо главе региона Александру Богомазу с просьбой взять на личный контроль капитальный ремонт коллектора во втором по величине городе региона Клинцы.

Экологическая обстановка в городке давно оставляет желать лучшего: нечистоты буквально заливают одну из улиц, а зловоннее озеро попросту не дает жителям вздохнуть. По мнению общественников, без помощи региональных властей проблемы не решить, а губернаторский контроль поможет ускорить процесс.

Фото: ГУ МЧС по Кировской области
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Экологическая проблема в Клинцах возникла не сегодня. Впервые местные жители заговорили о ней еще в 2016 году. Тогда они зафиксировали канализационные стоки с закрытой территории бывшего кожевенного завода. Годами клинчане добивались внимания местных властей к безобразной ситуации, однако дело с места не сдвинулось. Точнее, дальше было только хуже. Стоки образовали зловонное озеро, к этому добавился еще и разлив канализации из разрушающегося коллектора.

В прошлом году жители Клинцов пожаловались активистам ОНФ на то, что из двух люков на улице Дзержинского вырываются потоки воды с нечистотами. Грязная жижа вдоль улицы стекала в сторону автозаправочной станции, а оттуда - в реку Московку, к территории ООО "Клинцовская ТЭЦ" и бывшего кожевенного завода. Проверяя информацию, представители Народного фронта, помимо фонтанов из люков канализационного коллектора, обнаружили еще и заболоченную территорию площадью около 1,5 тысячи квадратных метров возле бывшего кожевенного завода. Тогда же региональное отделение ОНФ направило результаты мониторинга в Клинцовскую городскую администрацию, управление Росприроднадзора по Брянской области, региональный департамент экологии и природных ресурсов и природоохранную прокуратуру.

Экологическая проблема возникла не сегодня

В конце мая 2020 года суд по иску прокуратуры обязал Клинцовскую городскую администрацию капитально отремонтировать коллектор. На тот момент его износ, по сведениям мэрии, составлял около 70 процентов, трубы были основательно заилены. После этого администрация подготовила проектно-сметную документацию, а в конце 2020 года и в июне этого были заключены муниципальные контракты на проведение работ.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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Между тем неприятные запахи продолжают досаждать клинчанам. На недавнюю прямую линию с главой государства поступило сразу несколько обращений от жителей города. Эксперты ОНФ организовали выездное совещание с участием руководства Клинцов, прокуратуры и Росприроднадзора, чтобы обсудить ситуацию на текущий момент.

- Мы ознакомились с ходом ремонта коллектора и процессом его очистки от ила и мусора. Сделано уже немало, но объем работ таков, что график их проведения расписан на три года. Вопрос, которым долго не занимались, решить в одночасье невозможно. Вторая главная задача - ликвидация болота возле бывшего кожевенного завода и рекультивация загрязненных земель. Но к этому можно приступать лишь после завершения основных работ по ремонту коллектора. Да и работы эти весьма затратны, без помощи региональных властей в этом вопросе город вряд ли обойдется. Поэтому мы просим главу региона держать этот вопрос на особом контроле, - отметил член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в Брянской области Валерий Егорушкин.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

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