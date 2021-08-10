Поисковики НВ АЭС приняли участие в перезахоронении советских солдат

6 августа 2021 года в селе 1-е Сторожевое Острогожского района Воронежской области состоялось торжественное перезахоронение останков 22 советских солдат. Церемония прошла с военными почестями на территории мемориального комплекса "Сторожевской плацдарм".

Останки солдат обнаружили в ходе "Вахты Памяти 2020-2021". Поисковые отряды "Дон", "Дружина", "Донской рубеж", "Донской плацдарм" и отряд Нововоронежской АЭС "Пересвет" работали на территории сел Сторожевое 1-е, Урыв, Коротояк Острогожского района и Селявное Лискинского района.

"К сожалению, нам не удалось найти личные вещи и опознавательные медальоны, которые помогли бы установить имена солдат. Все 22 человека захоронены как неизвестные", - отметил командир поискового отряда "Пересвет", инженер отдела социального развития Нововоронежской АЭС Евгений Когтев.

Церемония перезахоронения прошла при поддержке Нововоронежской АЭС.

На мероприятии присутствовали представители Совета ветеранов атомной станции, ветеранских и общественных организаций Нововоронежа, а также участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия.

Председатель Первичной профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко в своей речи отметил важность мероприятия для формирования у подрастающего поколения "генетического кода памяти" о событиях Великой Отечественной войны.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.