Разработана сверхпрочная ткань для бронежилета

Оригинальную конструкцию мягкого бронежилета разработал профессор Костромского государственного университета Александр Гречухин. Дело в том, что в традиционных бронежилетах защитные ткани, например из кевлара, переплетаются по всей длине. Гречухин предложил другой вариант. "Мы накладываем один слой ткани, на него перпендикулярно другой, потом сверху еще один, - говорит ученый. - Они переплетаются только на концах, по периметру. В итоге получается трехмерная ортогональная ткань для бронежилетов".

По словам Гречухина, такая конструкция по сравнению с современными средствами защиты на 15-20 процентов более эффективно гасит скорость пули. Надо отметить, что автору пришлось придумать специальный станок, что создавать бронежилеты на новом принципе. На свое изобретение он получил патент.

Учеными Массачусетского технологического института (MIT) создали материал, который по многим параметрам опережает кевлар и сталь. В его основе полимер, в объеме которого сформирована нанорешетка с упорядоченной регулярной структурой. Затем его подвергли высокотемпературной обработке, где полимер преобразовался в легковесный углеродный материал.

Испытания показали, что он поглощает и рассеивает энергию удара более эффективно, чем сталь, алюминий и кевлар. По мнению авторов, новый материал имеет все шансы стать основой средств индивидуальной защиты следующего поколения, которые более легки и более эффективны, чем аналогичные средства, изготовленные из традиционных материалов.