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10.08.2021 22:50
Рубрика: Общество

Разработана сверхпрочная ткань для бронежилета

Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Оригинальную конструкцию мягкого бронежилета разработал профессор Костромского государственного университета Александр Гречухин. Дело в том, что в традиционных бронежилетах защитные ткани, например из кевлара, переплетаются по всей длине. Гречухин предложил другой вариант. "Мы накладываем один слой ткани, на него перпендикулярно другой, потом сверху еще один, - говорит ученый. - Они переплетаются только на концах, по периметру. В итоге получается трехмерная ортогональная ткань для бронежилетов".

По словам Гречухина, такая конструкция по сравнению с современными средствами защиты на 15-20 процентов более эффективно гасит скорость пули. Надо отметить, что автору пришлось придумать специальный станок, что создавать бронежилеты на новом принципе. На свое изобретение он получил патент.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Учеными Массачусетского технологического института (MIT) создали материал, который по многим параметрам опережает кевлар и сталь. В его основе полимер, в объеме которого сформирована нанорешетка с упорядоченной регулярной структурой. Затем его подвергли высокотемпературной обработке, где полимер преобразовался в легковесный углеродный материал.

Испытания показали, что он поглощает и рассеивает энергию удара более эффективно, чем сталь, алюминий и кевлар. По мнению авторов, новый материал имеет все шансы стать основой средств индивидуальной защиты следующего поколения, которые более легки и более эффективны, чем аналогичные средства, изготовленные из традиционных материалов.

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