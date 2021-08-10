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Рубрика: Культура

Реставрация Северного речного вокзала стала лучшим проектом 2020 года

Текст: Ирина Огилько

Реставрация Северного речного вокзала получила главный приз в конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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Новые общественные центры, жилые комплексы, офисы, школы, спортивные и другие объекты оценивали как профессионалы, так и горожане. Москвичи могли проголосовать на трех площадках: в проекте "Активный гражданин", на портале конкурса и на выставке конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ.

"Конкурс становится все популярнее как среди представителей строительной отрасли, так и среди горожан. В этом году заявлено 108 проектов, - прокомментировал итоги конкурса глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. - Победителями стали 24 проекта в 11 номинациях".

Главный приз получил Северный речной вокзал. Также лучшими названы "Остров мечты" и участок Некрасовской ветки от "Юго-Восточной" до "Нижегородской", а конкурсная комиссия отметила ТПУ "Нижегородская".

Работы финалистов конкурса покажут на выставке в Доме на Брестской с 10 по 19 августа.

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