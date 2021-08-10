РПЦ отмечает праздник Смоленской иконы Божьей Матери

Русская православная церковь отмечает праздник Смоленской иконы Божьей Матери. Наряду с Казанской и Владимирской иконами Смоленская - одна из трех наиболее почитаемых в России православных святынь.

По церковному преданию, образ Смоленской иконы Божьей Матери написан апостолом и евангелистом Лукой во время земной жизни Богородицы по просьбе антиохийского правителя Феофила. Считается, что из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, оттуда - в Константинополь. Византийский император Константин IХ Мономах, выдавая в 1046 году свою дочь Анну замуж за сына Ярослава Мудрого князя Всеволода, благословил ее в путь этой иконой. Историки предполагают, что отсюда и произошло ее название "Одигитрия" - путеводительница.

Владимир Мономах в начале ХII века перенес икону в Смоленск в церковь Успения Пресвятой Богородицы. В XIV веке Смоленск перешел во временное владение литовских князей. Смоленский образ вернулся на родину после того, как дочь литовского князя Софья вышла замуж за Московского князя Василия I. Она привезла реликвию в столицу. Икону установили в Благовещенском соборе Московского Кремля. В 1456 году икона была возвращена в Смоленск. В Москве остались две ее копии - в Благовещенском соборе и Новодевичьем монастыре.

От иконы происходило много чудес. Особенно известно среди них избавление Смоленска от монголо-татар. Также считается, что молитвы верующих перед образом в 1514 году помогли войскам князя Василия III освободить Смоленск от литовского владычества. А во время Отечественной войны 1812 года икону доставили из Смоленска в Москву. В день Бородинского сражения ее обнесли вокруг Белого города и Кремля.

До 1941 года чудотворный первообраз находился в Успенском соборе Смоленска. Дальнейшая судьба иконы неизвестна. После освобождения города от немецкой оккупации в 1943 году святыню так и не нашли. В настоящее время в смоленском кафедральном соборе находится список, сделанный с первообраза в XVII веке. Смоленская икона Божьей Матери пользуется огромным почитанием среди православных. Списки с нее распространены по многим церквям.