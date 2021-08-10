Самый высокий заработок больше самого низкого в 13 раз

Более чем в тринадцать раз достиг в этом году разрыв между самыми низкими и высокими зарплатами. Если первые составляют 12,2 тысячи рублей в месяц, то вторые - 164,7 тысячи. Это в среднем по стране. А что происходит "на земле" - в конкретном регионе?

Нормальная разница между самой высокой и самой низкой зарплатой - 3-5 раз. Фото: Сергей Куксин

Насколько критичен такой разрыв, каким он должен быть и как этого добиться? Во всем этом вместе с экспертами разбирались корреспонденты "Российской газеты".

Разрыв между зарплатами подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Если быть точными - он составил 13,5 раза. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Двадцать лет назад, по данным аналитиков, эта разница была много больше - 39,6 раза. И потом настойчиво снижалась, достигнув в прошлом году минимума - 13 процентов.

Такая динамика, безусловно, радует. Но когда люди заглядывают в свои кошельки - обычные или электронные, а не в средний по стране, тут уже другая арифметика. Разрыв им кажется чудовищным. Опрошенные "РГ" эксперты не так категоричны. Но настаивают, что разница зарплат 10 процентов самых высокооплачиваемых работников в России и 10 процентов низкооплачиваемых должна составлять не более трех-пяти раз. Так что у нас там - "на земле"?

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье заняли верхние строчки рейтинга FinExpertiza - разрыв от 12 до 17,9 раза. Солидно. Но справедливости ради надо сказать, что в Москве и Петербурге - самые высокие низкие зарплаты, в среднем 20 и 16,6 тысячи. Соревноваться с ними в этом может разве только Сахалинская область. У нее средняя низкая зарплата превышает 25 тысяч. Этот регион делит четвертое место в рейтинге с Тюменской областью. У них разрыв в трудовых доходах составляет 10,4 раза.

На пятом месте тоже два региона - Нижегородская и Астраханская области с разрывом 9,9 раза. Средняя низкая зарплата у них - 10,4-14,1 тысячи.

А самая высокая у обладателей пяти первых мест составляет от 102,6 тысячи в Астраханской области до 357,5 тысячи - в Москве.

Какие же специалисты оказались по разные стороны заработных плат? В Нижегородской области хорошие оклады у айтишников всех направлений и у стоматологов-ортопедов (от 120 тысяч рублей).

А значительно ниже - у ассистентов, начинающих специалистов в области консультирования, помощников маркетологов и копирайтеров - от 15 тысяч.

Наиболее высокооплачиваемые работники в среднем зарабатывают около 164,7 тысячи рублей, в то время как с наименьшими зарплатами - 12,2 тысячи

В Тюменской области, понятно, впереди всех - нефтяники и нефтехимики, где средние зарплаты варьируются в пределах 150-190 тысяч рублей. Солидные заработки у айтишников, сотрудников научно-исследовательских и проектных структур, выполняющих заказы ТЭК. Среди низкооплачиваемых преобладают трудящиеся в сфере услуг.

В Астраханской области самые низкие оклады у рыбаков и доярок. На Сахалине - в сельском хозяйстве, на стройках, в лесном комплексе и торговле. А у кого высокие? У бурильщиков, инженеров и прочих специалистов нефтегазового сектора.

Конечно, внесла свою лепту во все эти расклады и пандемия коронавируса. Главный специалист нижегородского кадрового агентства "Талер" Евгения Козлова обратила внимание на самый большой разброс зарплат в сфере услуг (это бармены, сиделки, администраторы гостиниц, продавцы). По ее мнению, уровень заработка в компаниях зависит от того, как они вышли из пандемического кризиса - получили ли компенсации от государства или обошлись своей с финансовой "подушкой".

Как рассказал замдиректора строительной компании Николай Самохвалов, в этом году они вынужденно сократили зарплаты работникам, чтобы сохранить коллектив. В то же время ради удержания ценных специалистов оклады им повысили. "Разброс зарплат между подсобными рабочими и инженерами не должен разниться более чем в пять раз, - уверен Николай. - Грузчики у нас получают 20 тысяч, а опытный инженер - от 100 тысяч. Такова рыночная стоимость их опыта и вклада в работу. И она оправдана".

Кстати, среди отраслей сильнее всего зарплаты варьируются в финансовой и страховой сферах (в 18,9 раза - от малых в 19,3 тысячи рублей до максимальных 364,4 тысячи). И наоборот, меньше всего зарплатное неравенство проявляется в сфере водоснабжения, обращения с отходами и ликвидации загрязнений (разница в 7,9 раза - от 11,9 до 94,7 тысячи).

Сошлись по минимуму

Наименьшую разницу в зарплатах аналитики FinExpertiza зафиксировали в Тыве - в 5,9 раза. 16,3 тысячи рублей у наименее оплачиваемых 10 процентов против 95,6 тысячи у наиболее высокооплачиваемых.

В Алтайском крае (6,6 раза - 11,7 тысячи против 76,8 тысячи), столько же в Карелии, почти столько же - в Мордовии (10,6 против 70,6 тысячи).

Ищешь работу? Изучи разброс зарплат. Например, у финансистов она колеблется от 19 до 364 тысяч рублей. Фото: Сергей Куксин

Сближение доходов

Корреспонденты "РГ" обсудили с экспертами, какой должна быть справедливая разница и как ее добиться.

Александр Болотников, председатель постоянного комитета Сахалинской облдумы по социальной политике:

- Люди, проживающие на одной территории, должны иметь сопоставимый уровень оплаты труда. С оптимальной разницей, наверное, в два-три раза, не больше. Что сделать, чтоб ее добиться?

Считаю, нынешняя система надбавок и коэффициентов на северах изжила себя. Это еще советская система. Вот представьте: я работаю в нефтегазовом секторе. У меня оклад сто тысяч рублей в месяц. К нему идут коэффициенты и надбавки - пусть будет 1,6. То есть мне сверху начисляют примерно 60 тысяч рублей.

А кто-то получает 10 тысяч в месяц. Ему за счет коэффициентов и надбавок приплюсовывают всего шесть тысяч рублей. Но ведь мы с ним живем на одной территории!

Коэффициенты и надбавки - это как раз льготные бонусы за то, что человек живет и работает на Севере. Я убежден, должна быть единая бонусная денежная преференция. И для уборщицы и для топ-менеджера нефтегазовой компании.

Екатерина Мясцова, финансовый директор астраханского технопарка "Фабрика":

- Разрыв между минимальными и максимальными зарплатами - нормальное экономическое явление.

Неквалифицированный труд всегда менее оплачиваемый, так как выполнять его могут практически все. А вот то, что у нас учителя и доктора при условии выполнения тяжелой и ответственной работы получают небольшие зарплаты, - это несправедливо.

Для того чтобы добиться оптимальной разницы между зарплатами, нужно привлекать в регион высококвалифицированных сотрудников. А для этого им необходимо предоставить комфортную среду и рабочие места.

Сейчас у нас ученики после 11 класса готовы платить за столичное образование, только бы не жить в Астрахани. А студенты, которые выучились в местных вузах, уезжают.

Пока нет интересных проектов в нашем регионе, у нас будет отток "мозгов". И останется разрыв между теми, кто получает большие зарплаты, и огромным количеством людей, которые имеют невысокий трудовой доход.

Катерина Путилина, автор онлайн-школы по управлению личными финансами и инвестициями:

- Разброс зарплат, даже в десять раз, мог бы быть приемлемым, если нижняя граница была бы способна обеспечить хотя бы минимальный комфорт для жизни граждан.

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах - значительная разница между сверхбогатыми и обычными гражданами. Но так как там высокий уровень жизни, то разница не вызывает социального напряжения. Таким образом, необходимо говорить не столько о сокращении разницы между богатыми и бедными, сколько о повышении уровня жизни и производительности труда.

Анатолий Гагарин, доктор философских наук:

- В Тюменской области десятикратный разрыв между максимальными и минимальными зарплатами. С одной стороны, этот разброс вызывает желание изменить ситуацию.

Но замечу, это касается не верхних показателей, а как раз нижних. Совершенно согласен, ненормально, когда есть рабочие места, где зарплата настолько низка, что не соответствует ни уровню инфляции, ни возможности нормального проживания.

А с другой стороны - неизвестно, что лучше: разлет, как в Тюмени, или уравниловка, когда фактически все зарплаты низкие. Естественно, что профессионалы, которые обладают и желанием, и определенными компетенциями, предпочтут переехать в тот регион, где есть шанс заработать в десять раз больше. Разброс - вещь вторичная.

Самое главное - поднять нижний уровень зарплат. Как только он подойдет к уровню нормального проживания, вопрос о разрыве отпадет. Люди не хотят отбирать деньги у более богатых, они хотят, чтобы им установили такую оплату за свой труд, чтобы жить нормально, а не тянуть от аванса до получки.

Подготовили: Антон Дерябин, Светлана Добрынина, Инесса Доценко, Наталья Коротченко, Анатолий Меньшиков